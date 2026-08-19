Opinion: सपा-कांग्रेस में अब सीटों की नहीं, वर्चस्व की लड़ाई! इमरान मसूद-आशु मलिक की भिड़ंत से दिखी गठबंधन की कलह

डॉ. अभय पाण्डेय | उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है, लेकिन इससे पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तनातनी चरम पर पहुंच गई है. 2024 का लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ने वाले ये दोनों दल अब विधानसभा चुनाव से पहले आमने-सामने हैं. अभी तक दोनों दलों के बीच खींचतान को बयानबाजी, सीटों की दावेदारी और नेताओं के बीच राजनीतिक असहमति तक सीमित माना जा रहा था, लेकिन अब तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई देने लगी है. इसी बीच बुधवार को आए एक वीडियो ने यह साफ कर दिया कि दोनों दलों के बीच अब सिर्फ सीट बंटवारे को लेकर बयानबाजी तक बात सीमित नहीं है, बल्कि मनमुटाव गहरा हो गया है और कटुता बढ़ गई है.
दरअसल, सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा विधायक आशु मलिक के बीच अधिकारियों के सामने हुई तीखी नोकझोंक ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव की पार्टियों के बीच ऊपर से दिख रही एकजुटता जमीन पर भी उतनी ही मजबूत है? दिशा की बैठक में दोनों नेता खुलकर झगड़ने लगे. तू-तू, मैं-मैं हुई, जबकि सपा सांसद इकरा हसन भी बगल में बैठी रहीं.
सहारनपुर की बैठक में जो हुआ, उसमें सबसे ज्यादा चर्चा उस संवाद की हुई, जिसमें आशु मलिक ने कहा कि वे जनता के सवाल उठाने आए हैं, चाय-पकौड़ी खाने नहीं. जवाब में इमरान मसूद ने पूछा कि उन्हें चाय-पकौड़ी कौन खिला रहा है? इसके बाद दोनों के बीच झगड़ा होने लगा.
सहारनपुर की घटना को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक संदर्भ में देखना ज्यादा महत्वपूर्ण है. पश्चिमी यूपी में दोनों दलों की अपनी-अपनी राजनीतिक जमीन है और यहां स्थानीय नेताओं का प्रभाव बेहद मायने रखता है. सहारनपुर में कांग्रेस के इमरान मसूद एक प्रमुख चेहरा हैं, जबकि आशु मलिक समाजवादी पार्टी के विधायक हैं.
उधर, इमरान मसूद लगातार सपा पर हमलावर हैं. कांग्रेस के कई नेता सपा पर 200 सीटों के लिए दबाव बना रहे हैं. मसूद तो यहां तक कह चुके हैं कि सपा को कांग्रेस की ज्यादा जरूरत है. अगर कांग्रेस ने हाथ खींच लिया तो सपा का हाल ममता बनर्जी जैसा होगा. वह अखिलेश यादव पर भी लगातार हमलावर हैं और मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप लगाते रहे हैं. पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोट कई सीटों पर निर्णायक भी है. इसलिए सपा-कांग्रेस का यह टकराव स्थिति को गंभीर कर सकता है.
कहानी तब और दिलचस्प हो जाती है, जब यह टकराव पश्चिमी यूपी में केवल सपा और कांग्रेस के बीच ही नहीं दिखाई देता. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के भीतर भी नेताओं के बीच टकराव सामने आ चुका है. मुरादाबाद की सपा सांसद रुचि वीरा और विधायक कमाल अख्तर के बीच खुलकर विवाद सामने आया था। आजम खान का मोर्चा भी चलता ही रहता है. मतलब साफ है कि पश्चिमी यूपी में चुनौती केवल सपा-कांग्रेस के रिश्ते की नहीं है. यहां स्थानीय नेतृत्व, राजनीतिक प्रभाव और संगठन के भीतर वर्चस्व की लड़ाई भी अपनी जगह मौजूद है. ऐसे में अगर इसके ऊपर गठबंधन की राजनीति भी बैठ जाए तो टकराव की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं. चुनाव से पहले यही छोटे-छोटे विवाद बड़े राजनीतिक संकट का रूप ले सकते हैं.
2024 का लोकसभा चुनाव दोनों दलों ने साथ मिलकर लड़ा और सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय किया था. कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि सपा और उसके सहयोगियों ने बाकी 63 सीटों पर उम्मीदवार उतारे. गठबंधन को जबरदस्त सफलता भी मिली थी. इसी सफलता के बाद टकराव भी उत्पन्न हुआ है. कांग्रेस इस सफलता के लिए अपने नेतृत्व को जिम्मेदार मानती है, जबकि सपा का कहना रहा है कि यह सफलता उसे उसके जनाधार के बूते मिली है. यानी लोकसभा चुनाव से ही टकराव दिख रहा है और यह टकराव दिन-ब-दिन बढ़ रहा है.
खास बात यह है कि दोनों दलों के बीच यह टकराव लंबे समय से चल रहा है, लेकिन दोनों पार्टियों का नेतृत्व चुप है. न तो अखिलेश यादव कुछ बोल रहे हैं और न ही राहुल गांधी. इसलिए चिंता और बढ़ गई है, क्योंकि अगर नेतृत्व ऐसी चीजों पर लगाम नहीं लगाएगा तो फिर टकराव बढ़ता जाएगा. इससे एक चिंता और है कि भले ही बाद में समझौता हो जाए, लेकिन इसके बाद जमीनी स्तर पर टकराव दूर नहीं होगा. इसका खामियाजा सपा और कांग्रेस दोनों को ही झेलना होगा.
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. ऐसे में सपा-कांग्रेस के बीच बढ़ती तल्खी का सबसे बड़ा असर सीट बंटवारे से पहले संगठनात्मक स्तर पर पड़ सकता है. कांग्रेस चाहेगी कि उसे अपनी राजनीतिक जमीन के हिसाब से पर्याप्त जगह मिले. सपा चाहेगी कि वह अपने संगठन और पिछले चुनावी प्रदर्शन के आधार पर ज्यादा सीटों पर दावा करे और यहीं से गठबंधन की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होगी. क्योंकि गठबंधन में सीट छोड़ना सिर्फ नेता के लिए सीट छोड़ना नहीं होता, बल्कि वर्षों से उस सीट पर काम कर रहे कार्यकर्ता से अपनी उम्मीद छोड़ने को कहना भी होता है. ऐसी स्थिति में सपा और कांग्रेस के बीच चल रही ये लड़ाई अच्छे संकेत नहीं दे रही है.
(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के रामानुजन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. समसामयिक विषयों पर लेखन करते रहते हैं)
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