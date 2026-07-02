Opinion: यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सीटों पर रार! क्या प्रेशर पॉलिटिक्स बनेगी INDI गठबंधन की 'दोस्ती' में दरार की वजह?

UP Assembly Election 2026: यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सोटों को लेकर तनातनी जारी है. दोनों पार्टियों की तरफ से मामले में लगातार बयान सामने आ रहे हैं.

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भावेष पांडेय | उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में भले ही सीधी राजनीतिक लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मानी जा रही हो, लेकिन चुनाव से पहले एक और लड़ाई लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं. यह लड़ाई विपक्ष के भीतर, INDI गठबंधन के दो प्रमुख सहयोगियों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रही है. यह सिर्फ सीटों के बंटवारे की बहस नहीं है, बल्कि नेतृत्व, राजनीतिक वर्चस्व और भविष्य में उत्तर प्रदेश की विपक्षी राजनीति में अपनी-अपनी हैसियत तय करने की भी लड़ाई है.

पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस नेताओं के लगातार आए बयानों ने इस खींचतान को और खुलकर सामने ला दिया है. सबसे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और संगठन उसी हिसाब से काम कर रहा है. इसके बाद कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि गठबंधन समाजवादी पार्टी की मजबूरी है. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए. मसूद ने यहां तक कहा कि अगर कांग्रेस का साथ नहीं होगा तो समाजवादी पार्टी का हाल पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के क्षेत्रीय दलों जैसा हो सकता है.

अब इस बयानबाजी को और आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने दावा किया कि कांग्रेस करीब आधी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है. उन्होंने लगभग सपा को धमकी देते हुए यहां तक कहा कि ‘सपा कैसे नहीं मानेगी?’ यानी कांग्रेस ने साफ संकेत दे दिया है कि वह इस बार विधानसभा चुनाव में पहले की तरह सीमित भूमिका निभाने के मूड में नहीं है. इन बयानों को सिर्फ चुनावी बयानबाजी कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. दरअसल, यह उस राजनीतिक रणनीति की ओर इशारा करते हैं, जिसके जरिए कांग्रेस सीट बंटवारे से पहले अपनी सौदेबाजी की ताकत बढ़ाना चाहती है. राजनीति में इसे प्रेशर पॉलिटिक्स भी कहा जाता है.

2024 के बाद कांग्रेस का बदला हुआ आत्मविश्वास

2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा. इस गठबंधन को उत्तर प्रदेश में अच्छा परिणाम मिला, लेकिन दोनों दलों ने इस सफलता का श्रेय अलग-अलग तरीके से लिया. समाजवादी पार्टी का मानना है कि बेहतर प्रदर्शन उसके मजबूत संगठन, PDA रणनीति और अखिलेश यादव के नेतृत्व की वजह से हुआ. वहीं कांग्रेस इसे उत्तर प्रदेश में अपनी वापसी की शुरुआत मान रही है. यही कारण है कि कांग्रेस अब विधानसभा चुनाव में पहले की तुलना में कहीं ज्यादा सीटों पर दावा ठोक रही है.

लेकिन क्या सपा इतनी आसानी से मानेगी?

यहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है. उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का संगठन कांग्रेस की तुलना में कहीं अधिक मजबूत माना जाता है. बूथ स्तर तक उसकी मौजूदगी है और पिछले कई विधानसभा चुनावों में उसका वोट प्रतिशत भी कांग्रेस से काफी अधिक रहा है. ऐसे में अगर कांग्रेस 403 में से करीब 200 सीटों की मांग करती है, तो सपा के लिए इसे स्वीकार करना राजनीतिक रूप से आसान नहीं होगा. यही वजह है कि दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर दबाव की राजनीति शुरू हो चुकी है.

दोनों दलों के सामने है 2017 का अनुभव

यह पहला मौका नहीं है जब सपा और कांग्रेस सीटों के समीकरण में उलझी हों. साल 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने ‘यूपी के लड़के’ अभियान के साथ गठबंधन किया था. उस समय सीट बंटवारे में समाजवादी पार्टी 298 और कांग्रेस 105 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन नतीजे उम्मीद के बिल्कुल उलट आए. कांग्रेस 105 सीटों में सिर्फ 7 सीटें जीत सकी, जबकि समाजवादी पार्टी 224 से घटकर 47 सीटों पर सिमट गई. गठबंधन चुनावी गणित को जीत में नहीं बदल सका. यही कारण है कि इस बार समाजवादी पार्टी भी सीटों के बंटवारे में कोई ऐसा फैसला नहीं लेना चाहेगी, जिससे उसका राजनीतिक आधार कमजोर पड़ता दिखाई दे.

कांग्रेस की क्या है रणनीति?

कांग्रेस के हालिया बयानों से तीन बातें साफ नजर आती हैं. पहली, कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ सहयोगी दल बनकर नहीं रहना चाहती. दूसरी, वह ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़कर अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है. तीसरी, वह सीट बंटवारे से पहले समाजवादी पार्टी पर राजनीतिक दबाव बनाकर बेहतर हिस्सेदारी हासिल करना चाहती है. फिलहाल कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी से तो यही लग रहा है कि इस बार कांग्रेस पहले जैसी कमजोर स्थिति में बातचीत नहीं करना चाहती, जबकि समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में अपनी बड़ी राजनीतिक हैसियत से कोई समझौता करने के मूड में नहीं दिखती. ऐसे में सवाल यही है कि क्या यह प्रेशर पॉलिटिक्स केवल बेहतर सौदेबाजी तक सीमित रहेगी या फिर विधानसभा चुनाव से पहले INDIA गठबंधन के भीतर नई दरारों की वजह बनेगी?

(लेखक इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में अधिवक्ता हैं. राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर निरंतर लेखन करते हैं.)