Opinion: चंदा चोरी पर सपा का हमला, बीजेपी की बजाय राम और सनातन विरोधी क्यों लग रहा?

अगर किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो और सच्चाई सामने आए, लेकिन जब पूरी बहस का केंद्र मंदिर की छवि बन जाए, तब सवाल उठना स्वाभाविक है कि निशाना आखिर है कौन?

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भावेष पांडेय | राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था, विश्वास और करीब पांच सौ वर्षों के लंबे संघर्ष का प्रतीक है. ऐसे में अगर मंदिर परिसर से जुड़ी किसी कथित अनियमितता या चोरी की घटना सामने आती है तो सबसे पहले सवाल उस व्यक्ति, संस्था या व्यवस्था पर उठना चाहिए जिसने गलती की हो, न कि उस आस्था पर जिसके कारण यह मंदिर बना. पिछले कुछ दिनों की राजनीति को देखें तो ऐसा लगता है कि विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी, इस मुद्दे को सिर्फ वित्तीय गड़बड़ी तक सीमित नहीं रखना चाहती. जिस तरह से लगातार बयान दिए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर अभियान चलाए जा रहे हैं और पूरे राम मंदिर को विवाद के केंद्र में लाया जा रहा है, उससे यह बहस अब केवल चंदा चोरी की नहीं रह गई है.

इसी मुद्दे पर अभिनेता अनुपम खेर ने भी राम मंदिर में दर्शन के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि अगर किसी घर में चोरी हो जाए तो बदनाम घर को नहीं, बल्कि चोर को किया जाता है. अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन भगवान राम, सनातन परंपरा और राम मंदिर की प्रतिष्ठा पर सवाल उठाना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि इस मंदिर के निर्माण के पीछे पांच सौ वर्षों का संघर्ष है. कुछ लोगों की गलती के कारण मंदिर की गरिमा को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता. जिन्होंने मंदिर निर्माण के लिए दान दिया, उन्होंने किसी सरकार को नहीं, बल्कि अपनी आस्था को समर्पित होकर सहयोग किया था. इसलिए किसी चोरी को श्रद्धा से जोड़ना उचित नहीं है. यहीं से राजनीति और आस्था के बीच की रेखा भी साफ दिखाई देती है. अगर किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो और सच्चाई सामने आए, लेकिन जब पूरी बहस का केंद्र मंदिर की छवि बन जाए, तब सवाल उठना स्वाभाविक है कि निशाना आखिर है कौन?

कैसे राम मंदिर को बहस के केंद्र में ले आई सपा?

राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले को सबसे आक्रामक तरीके से समाजवादी पार्टी ने उठाया है. पार्टी के नेताओं के बयान, सोशल मीडिया पोस्ट और समर्थकों का अभियान इस मुद्दे को लगातार हवा दे रहा है, लेकिन इस पूरे अभियान में चर्चा गड़बड़ी से ज्यादा राम मंदिर की होती दिखाई दे रही है. सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो और पोस्ट सामने आए जिनमें पूरे विवाद को सनसनीखेज तरीके से पेश किया गया. सपा के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी ऐसे वीडियो साझा किए गए जिनमें यह दिखाने की कोशिश की गई कि ‘रामलला अयोध्या छोड़कर जा रहे हैं.’ मंदिर निर्माण और उसकी व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए. ऐसे में यह सवाल खड़ा होना स्वाभाविक है कि अगर उद्देश्य केवल दोषियों को सजा दिलाना है तो पूरा फोकस मंदिर की छवि पर क्यों दिखाई दे रहा है?

राम मंदिर करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है. अगर किसी व्यक्ति ने गलती की है तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन पूरी बहस को इस तरह प्रस्तुत करना कि मंदिर ही संदेह के घेरे में आ जाए, करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है.

राजनीतिक हथियार बनता दिख रहा है मुद्दा

लोकतंत्र में विपक्ष का काम सवाल पूछना है. सरकार से जवाब मांगना भी उसका अधिकार है, लेकिन सवाल और सियासत के बीच एक मर्यादा भी होती है. जब किसी घटना के बहाने पूरे धार्मिक प्रतीक को राजनीतिक बहस का केंद्र बना दिया जाए, तब यह स्वाभाविक है कि बड़ी संख्या में लोगों को यह बीजेपी पर हमला कम और राम मंदिर की प्रतिष्ठा पर हमला ज्यादा महसूस हो.

यही वजह है कि इस पूरे विवाद में बहस भ्रष्टाचार से हटकर आस्था तक पहुंच गई है और जब बहस आस्था तक पहुंचती है तो उसका असर राजनीतिक सीमाओं से कहीं बड़ा हो जाता है. जिस तरह से सपा इस मुद्दे को उठा रही है और बयानबाजी कर रही है उससे तो ये लग रहा है कि सपा इस चोरी की घटना से आहत नहीं बल्कि आनंदित है कि उसे बीजेपी को घेरने के लिए एक मुद्दा मिल गया है.

क्या सिर्फ बीजेपी को घेरना मकसद है?

समाजवादी पार्टी के पूरे अभियान को देखें तो ऐसा लगता है कि उसका निशाना केवल बीजेपी नहीं है. सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इस मुद्दे के जरिए राम मंदिर को ही राजनीतिक विवाद का केंद्र बनाया जा रहा है? बीते कुछ वर्षों पर नजर डालें तो राम मंदिर का जिक्र सपा की राजनीति में अक्सर तब ज्यादा दिखाई देता है, जब कोई विवाद या आरोप सामने आता है. मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर जिस तरह देशभर में उत्सव का माहौल था, उस समय पार्टी की ओर से वैसी सक्रियता नहीं दिखी, लेकिन जैसे ही अनियमितताओं के आरोप सामने आए, पार्टी पूरी ताकत के साथ इस मुद्दे पर उतर आई.

यही कारण है कि अब यह सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या यह लड़ाई केवल बीजेपी के खिलाफ है, या फिर इस बहाने राम मंदिर और उससे जुड़ी आस्था को भी राजनीतिक निशाने पर लिया जा रहा है. यही वजह है कि चंदा चोरी का मुद्दा अब केवल कथित भ्रष्टाचार की बहस नहीं रह गया, बल्कि करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं और राजनीतिक विमर्श के बीच खड़ी एक बड़ी बहस बन चुका है.

(लेखक इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में अधिवक्ता हैं. सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर लेखन करते हैं.)