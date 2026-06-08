  • Hindi
  • Uttar Pradesh
  • Opinion Unity Talks In Delhi Seat Sharing Disputes In Up How Will The India Alliance Navigate Its Challenges

Opinion: दिल्ली में एकजुटता पर बैठक, यूपी में सीटों पर रार! कैसे लगेगी इंडी एलायंस की नैया पार?

बड़ा सवाल ये है कि विपक्षी गठबंधन के बुरे प्रदर्शन को देखते इस गठबंधन में जितने दल शामिल हैं, क्या वह कांग्रेस की अगुवाई में ही चुनाव लड़ेंगे या फिर कोई नया फ्रंट या नेतृत्व आकार लेगा?

Written by: India.com Hindi News Desk
Published: June 8, 2026, 4:30 PM IST
Opinion UP Polls

डॉ. पतंजलि मिश्र | केंद्र की एनडीए सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्षी दलों का इंडी गठबंधन एक बार फिर से खुद को मजबूत करने में लगा हुआ है. इसको लेकर 8 जून को दिल्ली में गठबंधन की मीटिंग रखी गई. विपक्षी दलों की इस मीटिंग में कई दल ऐसे भी रहे जिनके नेता वीडियो कॉल के जरिए मीटिंग में जुड़े. फिलहाल दिल्ली में यह मीटिंग विपक्षी दलों की एकजुटता के लिए बताई गई, लेकिन अलग-अलग राज्यों में क्षेत्रीय दलों के साथ मतभेद उसकी एकजुटता पर सवाल खड़े करते हैं.

यूपी में सीटों पर रार!

उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन की एकजुटता की तस्वीर उतनी साफ और सशक्त नहीं दिखती. ऐसा इसलिए भी क्योंकि आए दिन सपा और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से सीटों के बंटवारे को लेकर बयानबाजी आती रहती है. जहां यूपी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय राज्य की 403 विधानसभा सीटों पर तैयारी की बात करते हैं. वहीं, कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे का दिसंबर 2025 में दिया एक बयान भी देखा जाना चाहिए. बयान में उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी राज्य की सभी 403 विधानसभा सीट पर चुनाव की तैयारी कर रही है.

और पढ़ें: Opinion: योगी आदित्यनाथ के विरोध में अब अविमुक्तेश्वरानंद को कश्मीर के मुसलमानों में भी दिखने लगे हैं गोरक्षक?

वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव सपा-कांग्रेस के गठबंधन को लेकर बातचीत से हल निकालने की बात करते हैं और समय-समय पर जताते रहते हैं कि सीटों से ज्यादा जीत जरूरी है. फिलहाल चर्चा है कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन होने की स्थिति में 100 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन सपा 70-80 सीटों पर बात मनवाना चाहती है. ऐसे में अभी साफ नहीं है कि 2027 के लिए सपा-कांग्रेस के गठबंधन का भविष्य क्या होगा. इस मोलभाव और रार के बीच दिल्ली में हो रही इंडी गठबंधन की बैठक कितनी कारगर साबित होगी, अभी कहना मुश्किल है.

विपक्षी दल स्वीकार करेंगे राहुल गांधी का नेतृत्व?

कांग्रेस की तरफ से इस मीटिंग को लेकर कहा जा रहा है कि विपक्षी दल राहुल गांधी के नेतृत्व में एकजुट हो रहे हैं, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो हर दल की अपनी-अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं. वैसे मीटिंग को लेकर जिस बात की चर्चा सबसे ज्यादा है वो है इस गठबंधन का सिमटता आकार. दरअसल जब 23 जून 2023 को गठबंधन की पहली मीटिंग हुई थी तो उस वक्त इसमें करीब 28 से अधिक दल शामिल थे, लेकिन वर्तमान में इसका आकार सिमटकर काफी छोटा हो गया है. अब इससे कई दलों ने किनारा कर लिया है. जहां आम आदमी पार्टी ने पंजाब की राजनीतिक परिस्थितियों से नाराज होकर गठबंधन से नाता तोड़ लिया है तो वहीं DMK ने भी इस बैठक से दूरी बना ली है.

तमिलनाडु में मिले धोखे से डीएमके नाराज

दरअसल तमिलनाडु में अभी हाल ही में विधानसभाव चुनाव हुए हैं. चुनाव लड़ने तक कांग्रेस DMK के साथ गठबंधन का हिस्सा रही, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद ही कांग्रेस ने गठबंधन तोड़ दिया और थलपति विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन दे दिया. इसको लेकर DMK ने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया. अशख ने यहां तक कहा है कि वह ऐसी किसी भी बैठक में शामिल नहीं होगी, जिसमें कांग्रेस पार्टी शामिल हो. बता दें कि इंडी गठबंधन के बनने के बाद से यह पहली ऐसी बैठक होगी, जिसमें डीएमके शामिल नहीं है. वहीं थलपति विजय की पार्टी TVK इस बैठक में शामिल नहीं हुई. दरअसल कांग्रेस की तरफ से उन दलों को इस मीटिंग में आमंत्रित नहीं किया गया, जिनका संसद में प्रतिनिधित्व शून्य है, यानी संसद में जिन दलों के एक भी सांसद नहीं हैं.

विपक्षी एकता को तगड़ा झटका

अब इंडी गठबंधन के सदस्य दलों की नाराजगी के चलते विपक्षी एकता को भी झटका लगता दिख रहा है. जहां विपक्षी दल एकजुटता और केंद्र की NDA सरकार को उखाड़ फेंकने की बात करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों में आपसी मतभेद, क्षेत्रीय पार्टियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और राहुल गांधी के नेतृत्व को सहज तौर पर स्वीकार ना कर पाना, विपक्षी गठंबधन की एकता की पोल खोलता नजर आ रहा है.

क्या और कम होगी इंडी गठबंधन के साथियों की संख्या?

अब सवाल खड़ा होता है कि क्या आने वाले दिनों में विपक्षी गठंबधन के सदस्यों की संख्या में और कमी आएगी? क्या विपक्षी दल राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार कर पाएंगे, वह भी तब जब समाजवादी पार्टी और TMC जैसे दल अपनी क्षेत्रीय राजनीति में किसी अन्य दल की सेंधमारी बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं हैं. इन तीनों दलों पर अपने-अपने राज्यों में खुद के प्रदर्शन को लेकर भी बड़ा दबाव बना हुआ है. समाजवादी पार्टी को तो पिछले दो विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा है. वहीं तृणमूल कांग्रेस को 4 मई को आए बंगाल चुनाव के नतीजों में करारी हार मिली है.

बड़ा सवाल ये है कि विपक्षी गठबंधन के बुरे प्रदर्शन को देखते इस गठबंधन में जितने दल शामिल हैं, क्या वह कांग्रेस की अगुवाई में ही चुनाव लड़ेंगे या फिर कोई नया फ्रंट या नेतृत्व आकार लेगा?

(लेखक डॉ. पतंजलि मिश्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं. राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर लेखन करते हैं.) 

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

India.com Hindi News Desk

India.com Hindi News Desk

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.