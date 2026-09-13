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Opinion:वेतन से आगे स्वास्थ्य और नौकरी की सुरक्षा तक, योगी सरकार ने कर्मचारियों के लिए खड़ा किया बड़ा सुरक्षा कवच

Opinion: योगी सरकार ने यूपी के कर्मचारियों के लिए वेतन, कैशलेस इलाज, नौकरी की सुरक्षा और परिवार से जुड़ी आर्थिक चिंताओं को कम करने वाले कई बड़े फैसले हाल ही में लिए हैं.

Written by: India.com Hindi News Desk
Published: September 13, 2026, 8:41 PM IST
uttar pradesh employees

अतुल कुमार तिवारी: उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार के हालिया फैसलों को अगर अलग-अलग देखा जाएगा तो ये महज कुछ घोषणाएं नजर आएंगी. लेकिन इन फैसलों को एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर कहीं बड़ी दिखाई देती है. बेसिक शिक्षकों से लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, रसोइयों, पीआरडी जवानों और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों तक सरकार का फोकस अब सिर्फ मानदेय या वेतन बढ़ाने तक सीमित नहीं है. नौकरी की सुरक्षा, स्वास्थ्य का कवर और परिवार की आर्थिक चिंता कम करने की दिशा में एक व्यापक सुरक्षा कवच है.

किसी कर्मचारी के लिए सबसे बड़ा आर्थिक संकट सिर्फ कम वेतन नहीं, बल्कि अचानक आने वाली गंभीर बीमारी भी होती है. एक बड़ा इलाज वर्षों की बचत खत्म कर सकता है और परिवार को कर्ज के बोझ में डाल सकता है. ऐसे में कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का महत्व समझना जरूरी है.

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मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के जरिए शिक्षकों और शिक्षा कार्मिकों और उनके पात्र परिवारों को सालाना ₹5 लाख तक के कैशलेस इलाज की सुविधा दी गई है. इसमें बेसिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े विभिन्न कर्मचारी शामिल हैं.

यह सिर्फ इलाज की सुविधा नहीं है. इसका सीधा अर्थ है कि किसी कर्मचारी के परिवार में गंभीर बीमारी आने पर उसे इलाज और घर के दूसरे जरूरी खर्चों के बीच चुनाव करने की मजबूरी कम होगी.

आंगनबाड़ी से रसोइयों तक, दायरा बढ़ा

योगी सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा का भी ऐलान किया है. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मानदेय बढ़ाकर ₹12 हजार और सहायिकाओं के लिए ₹6 हजार किए जाने के साथ ₹5 लाख तक के कैशलेस इलाज की सुविधा की घोषणा की गई है.

यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका सरकार की उन योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने वाले चेहरे हैं जिनका सीधा संबंध बच्चों, महिलाओं और पोषण से है. इनके परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा देना उस सामाजिक सुरक्षा को और व्यापक बनाता है.

आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नौकरी से आगे की सुरक्षा

सबसे बड़ी चुनौती लंबे समय से आउटसोर्स कर्मचारियों के सामने रही है. उनकी चिंता सिर्फ वेतन की नहीं, बल्कि नौकरी की स्थिरता और भविष्य की सुरक्षा की भी रही है. योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम यानी UPCOS के जरिए इस व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है.

यहां सरकार का फोकस सिर्फ भर्ती की प्रक्रिया तक सीमित नहीं है. कर्मचारियों के लिए बेहतर सेवा शर्तों, पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े लाभों को व्यवस्था का हिस्सा बनाने की कोशिश है.

यानी कर्मचारी के लिए सवाल सिर्फ यह नहीं रह जाता कि आज कितनी सैलरी मिलेगी, बल्कि यह भी कि बीमारी आएगी तो इलाज कैसे होगा, दुर्घटना होगी तो परिवार का क्या होगा और नौकरी को लेकर भविष्य कितना सुरक्षित रहेगा.

सिर्फ कर्मचारी नहीं, परिवार भी सुरक्षा के दायरे में

इन फैसलों की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इनका असर कर्मचारी तक सीमित नहीं रहता. स्वास्थ्य कवर का मतलब परिवार को सुरक्षा देना है. मानदेय में बढ़ोतरी का मतलब घर की आर्थिक स्थिति को मजबूती देना है. नौकरी की सुरक्षा का मतलब भविष्य की अनिश्चितता को कम करना है.

यही वजह है कि इन फैसलों को सिर्फ कर्मचारी हित की घोषणाएं कहना इनके व्यापक असर को छोटा करके देखना होगा. यह उस वर्ग को सुरक्षा देने की कोशिश है जो सरकारी व्यवस्था को रोजमर्रा में चलाता है, लेकिन लंबे समय तक खुद आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा से जूझता रहा है.

दूरगामी असर सिर्फ आंकड़ों में नहीं दिखेगा

इन फैसलों का असली असर किसी सरकारी आंकड़े में नहीं, बल्कि उन परिवारों में दिखाई देगा जिन्हें बीमारी के वक्त कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, जिनके घर का खर्च बढ़े हुए मानदेय से संभलेगा और जिन कर्मचारियों को नौकरी के भविष्य को लेकर पहले जैसी चिंता नहीं होगी.

योगी सरकार के इन फैसलों को इसी बड़े बदलाव के संदर्भ में देखने की जरूरत है. वेतन बढ़ाना तत्काल राहत है, लेकिन स्वास्थ्य सुरक्षा और नौकरी की स्थिरता देना दूरगामी सुरक्षा है. उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों को लेकर नीति का यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार अब कर्मचारी को सिर्फ काम करने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि उसके पीछे खड़े परिवार और उसकी भविष्य की जरूरतों के साथ देख रही है.

(लेखक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट), मऊ के प्राचार्य हैं. शिक्षा, सरोकार और विकास से जुड़े मुद्दों पर लेखन करते हैं.)

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