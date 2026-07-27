Opinion: आखिर कौन है यूपी में नकल संस्कृति का जनक?

उत्तर प्रदेश में नकल और पेपर लीक को लेकर सपा और योगी सरकार के दौर की तुलना, भर्ती परीक्षाओं में बदलाव और नकल विरोधी कानून की पूरी कहानी.

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बृज लाल: आज जब पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त नियम और प्रक्रिया तय की जा रही है, तब उत्तर प्रदेश के युवाओं के मन में यह सवाल भी है कि आखिर नकल की संस्कृति की शुरुआत कहां से हुई और किस दौर में यह इतनी बड़ी समस्या बन गई. उत्तर प्रदेश की बात इसलिए भी अहम है क्योंकि यहां लाखों युवा सरकारी नौकरी और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं को अपने बेहतर भविष्य का रास्ता मानते हैं. जब मेहनत करने के बाद भी उन्हें अपनी योग्यता दिखाने का सही मौका नहीं मिलता, तो उनमें निराशा बढ़ती है. युवाओं का भविष्य परीक्षा केंद्र के माहौल और भर्ती प्रक्रिया की ईमानदारी से जुड़ा है. पिछले करीब तीन दशकों में उत्तर प्रदेश ने इस मामले में दो अलग-अलग दौर देखे हैं. एक तरफ समाजवादी पार्टी की सरकारों का वह समय रहा, जब नकल और भर्ती में भाई-भतीजावाद को लेकर लगातार सवाल उठते रहे. दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में नकल माफिया पर सख्त कार्रवाई और कड़े कानून के जरिए रोक लगाने की कोशिश की गई.

1992 का नकल कानून और सेल्फ सेंटर नीति

किसी भी सरकार की सोच उसके फैसलों से समझी जा सकती है. अगर थोड़ा पीछे जाएं तो साल 1992 में उत्तर प्रदेश में नकल रोकने के लिए एक अध्यादेश लागू किया गया था. इसका मकसद परीक्षा में नकल पर पूरी तरह रोक लगाना था. लेकिन बाद में मुलायम सिंह यादव की सरकार आने के बाद इस कानून को प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया गया. इसके साथ ही सेल्फ सेंटर की व्यवस्था भी जारी रही. इसके तहत छात्र अपने ही स्कूल में परीक्षा दे सकते थे. देखने में यह एक सामान्य प्रशासनिक फैसला लग सकता है, लेकिन इसके बाद इसके गलत इस्तेमाल की शिकायतें सामने आने लगीं. धीरे-धीरे राज्य में ऐसा तंत्र बनने लगा, जिसे आगे चलकर नकल माफिया के नाम से जाना गया. आरोप लगाया गया कि इस व्यवस्था का फायदा उठाकर परीक्षा में नकल को बढ़ावा मिला और इसका असर ईमानदारी से पढ़ाई करने वाले छात्रों पर पड़ा.

परीक्षा परिणाम और मेहनती छात्रों पर असर

इस ढील का असर परीक्षा के नतीजों पर भी दिखाई देने लगा. साल 2004 में इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट अचानक बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गया. इसे सामान्य शैक्षणिक सुधार के बजाय परीक्षा व्यवस्था में मिली ढील से जोड़कर देखा गया. इसका सबसे बड़ा नुकसान उन छात्रों को हुआ, जो सालों तक मेहनत करके अपनी योग्यता के दम पर आगे बढ़ना चाहते थे. दूसरी तरफ नकल कराने वाले तंत्र को इससे फायदा मिलता रहा. इससे शिक्षा व्यवस्था की नींव पर भी सवाल उठने लगे. आने वाले वर्षों में यह समस्या और बड़ी होती गई. युवाओं के बीच यह भावना मजबूत होने लगी कि केवल मेहनत और योग्यता के भरोसे आगे बढ़ना मुश्किल है. इस तरह नकल और परीक्षा में गड़बड़ी की समस्या सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका असर छात्रों के भरोसे और उनके भविष्य पर भी पड़ने लगा.

अखिलेश सरकार के दौर में भर्ती और पेपर लीक के आरोप

2012 से 2017 के बीच अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी. उस समय उम्मीद थी कि भर्ती और परीक्षा व्यवस्था में सुधार होगा, लेकिन आरोप है कि इस दौरान भी स्थिति में खास सुधार नहीं हुआ. कई प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर धांधली और पेपर लीक के आरोप सामने आए. मेडिकल प्रवेश परीक्षा का प्रश्नपत्र ट्रेजरी से लीक होने की घटना के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी. प्रदेश की बड़ी प्रशासनिक सेवा परीक्षा का पेपर भी सोशल मीडिया पर लीक होने की बात सामने आई, जिसके बाद विरोध और हंगामे के बीच परीक्षा रद्द करनी पड़ी. ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में भी स्टिंग ऑपरेशन के जरिए रिश्वतखोरी के आरोप सामने आए. इसके अलावा भर्ती में भाई-भतीजावाद और राजनीतिक सिफारिशों को लेकर भी सवाल उठे. लोक सेवा आयोग की चयन प्रक्रिया पर भी कुछ वर्गों को ज्यादा फायदा पहुंचाने के आरोप लगे और मामला अदालत तक पहुंचा. पुलिस भर्ती में भी फर्जीवाड़े, सिफारिश और रिश्वतखोरी के आरोपों के बाद जांच समिति बनाई गई. इन घटनाओं ने भर्ती व्यवस्था की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े किए.

योगी सरकार में नकल विरोधी कानून और सख्ती

2017 के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने परीक्षा व्यवस्था में बदलाव पर जोर दिया. सरकार ने नकल और पेपर लीक को बड़ी समस्या मानते हुए कानूनी कार्रवाई को मजबूत करने का रास्ता अपनाया. इसी दिशा में उत्तर प्रदेश लोक सेवा (प्रतियोगी परीक्षा) अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम लाया गया, जिसे आम तौर पर नकल विरोधी कानून कहा जाता है. इस कानून में पेपर लीक या नकल में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान किया गया. गंभीर मामलों में आजीवन जेल और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने की व्यवस्था भी बताई गई. दोषी परीक्षा संचालन एजेंसियों की संपत्ति जब्त करने और परीक्षा पर हुआ खर्च उनसे वसूलने जैसे प्रावधान भी रखे गए. इसके साथ परीक्षा केंद्रों की निगरानी बढ़ाई गई, सीसीटीवी लगाए गए और प्रश्नपत्रों की सुरक्षा के लिए कई स्तर की व्यवस्था की गई. परीक्षा के दिन प्रशासन की जिम्मेदारी भी तय की गई.

निष्पक्ष परीक्षा ही युवाओं के भविष्य की कुंजी

दोनों दौर की तुलना करें तो यह तस्वीर सामने आती है कि एक समय परीक्षा व्यवस्था में ढील और नकल को लेकर लगातार सवाल उठते रहे, जबकि 2017 के बाद सरकार ने कड़े कानून और प्रशासनिक सख्ती के जरिए इस समस्या को रोकने की कोशिश की. भर्ती में पारदर्शिता और परीक्षा की निष्पक्षता किसी भी युवा के भविष्य के लिए सबसे जरूरी है. जब परीक्षा व्यवस्था सही होती है, तभी मेहनत करने वाले छात्र अपनी योग्यता के दम पर आगे बढ़ पाते हैं. उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में लाखों युवाओं का भविष्य सरकारी और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ा है. ऐसे में पेपर लीक और नकल पर रोक लगाने के साथ यह भी जरूरी है कि हर भर्ती प्रक्रिया साफ और निष्पक्ष हो. आने वाले समय में परीक्षा व्यवस्था पर युवाओं का भरोसा बनाए रखना सरकार और भर्ती संस्थाओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी.

(ये लेखक के अपने विचार हैं, वो वर्तमान में राज्यसभा सांसद और पूर्व में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं.)