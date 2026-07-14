Opinion: जब आतंकी बम धमाकों से दहला करता था उत्तर प्रदेश, CM योगी ने तोड़ दी माफियाओं की रीढ़

साल 2017 उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस के संकल्प ने उन माफियाओं की रीढ़ तोड़ दी जो परोक्ष रूप से आतंकी नेटवर्क और अराजकता को खाद-पानी दे रहे थे.

Written by: India.com Hindi News Desk
Updated: July 14, 2026, 2:24 PM IST
Yogi Adityanath

भावेष पांडेय | राजनीतिक इच्छाशक्ति और मजबूत नेतृत्व का अंतर किसी राज्य की तकदीर और तस्वीर को कैसे बदल सकता है, इसका सबसे जीवंत उदाहरण आज का सुरक्षित और बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है. मगर, उत्तर प्रदेश की जनता आज भी उस खौफनाक और काले दौर को नहीं भूली है जब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और केंद्र की कांग्रेस सरकारों के दौर में आतंकी संगठन बेखौफ होकर राज्य को दहला रहे थे. साल 2005 से 2012 और उसके बाद 2017 तक का कालखंड उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक ऐसा जख्म है, जिसने न केवल राज्य की सुरक्षा को तार-तार किया, बल्कि तुष्टिकरण की राजनीति के चलते आतंकियों के हौसलों को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया था.

2017 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में भाजपा की सरकार आने के बाद, उत्तर प्रदेश ने उस आतंकराज को जड़ से उखाड़ फेंकने में कामयाबी हासिल कर ली है. यूपी में बीते साढ़े 9 साल में अपराध तथा देशविरोधी तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को प्रभावी रूप से लागू किया गया है. इसी कड़ी नीति का परिणाम है कि साल 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश में एक भी ऐसी सांप्रदायिक या जातिगत हिंसा की घटना नहीं हुई है, जिसका फायदा उठाकर आतंकी संगठन राज्य का माहौल बिगाड़ सकें.

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आतंकी धमाकों की श्रृंखला और लाचार व्यवस्था

साल 2005 से 2010 के बीच का समय उत्तर प्रदेश के लिए किसी दुःस्वप्न से कम नहीं था, जब लश्कर-ए-तैयबा, सिमी, हूजी और इंडियन मुजाहिद्दीन जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों ने राज्य को अपनी सबसे सुरक्षित पनाहगाह और सॉफ्ट टारगेट बना लिया था. मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए 5 जुलाई 2005 को राम जन्मभूमि परिसर पर लश्कर-ए-तैयबा के भारी हथियारों से लैस आतंकियों ने हमला किया था, जिसने खुफिया तंत्र और तत्कालीन सरकार की ढीली नीति की पोल खोल दी थी. उसी साल जुलाई में श्रमजीवी एक्सप्रेस में हुए जौनपुर ट्रेन बम धमाके ने कई मासूमों की जान ले ली और दर्जनों को जीवन भर के लिए अपाहिज बना दिया. इसके अगले ही साल 7 मार्च 2006 को जब श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ की नगरी में संकटमोचन मंदिर में पूजा-अर्चना कर रहे थे, तब लगातार हुए सीरियल ब्लास्ट ने पूरे देश को हिला कर रख दिया, जिसमें कई निर्दोष लोग मारे गए. आस्था के केंद्रों को इस तरह निशाना बनाना बिना किसी सरकारी खौफ के संभव नहीं था.

न्यायपालिका पर आघात और सार्वजनिक स्थलों पर खौफ

आतंकवादियों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने आम जनता के साथ-साथ लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ न्यायपालिका पर भी हमला करने से गुरेज नहीं किया. मायावती सरकार के सत्ता में आते ही नवंबर 2007 में लखनऊ, वाराणसी और फैजाबाद के कचहरी परिसरों में एक साथ सिलसिलेवार धमाके किए गए, जिसमें कई अधिवक्ताओं सहित दर्जनों लोगों की मौत हुई. इसके बाद साल 2008 की शुरुआत में आतंकियों ने रामपुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कैंप पर आत्मघाती हमला किया, जिसमें कई जवान शहीद हो गए. वहीं साल 2010 में गंगा आरती के समय वाराणसी के शीतला घाट पर हुए धमाके ने एक बार फिर साबित किया कि आतंकियों के मन में कानून का कोई डर नहीं था. इन हमलों के दौरान उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक स्थानों पर रेडियो और लाउडस्पीकरों से लगातार यह प्रचार करना पड़ता था कि किसी भी लावारिस वस्तु को हाथ न लगाएं, क्योंकि उसमें बम हो सकता है. यह घोषणाएं तत्कालीन सरकारों की लाचारी और विफलता का सबसे बड़ा प्रमाण थीं.

‘आतंकगढ़’ का दंश और कोर्ट में आतंकियों की पैरवी

उस दौर की सबसे दुखद और शर्मनाक बात यह थी कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बजाय, तत्कालीन सरकारें वोट बैंक और तुष्टिकरण के गणित में उलझी हुई थीं. आजमगढ़ जैसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जिले को चंद भटके हुए तत्वों और राजनीतिक संरक्षण के कारण ‘आतंकगढ़’ के बदनाम नाम से पुकारा जाने लगा था. हद तो तब हो गई जब समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने के नाम पर वाराणसी, अयोध्या और लखनऊ ब्लास्ट के आरोपी आतंकियों पर से मुकदमे वापस लेने की आधिकारिक कोशिशें शुरू कर दीं. यह देश के इतिहास में शायद पहली बार था जब कोई चुनी हुई सरकार कोर्ट में आतंकियों की पैरवी करती हुई दिख रही थी, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार के इस असंवैधानिक कदम पर कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा था कि आज आप इनके मुकदमे वापस ले रहे हैं, कल क्या इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित करेंगे? कांग्रेस के शीर्ष नेताओं द्वारा आतंकियों के मारे जाने पर आंसू बहाना यह साफ झलकाता था कि सत्ता के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को भी दांव पर लगाया जा सकता था.

माफियाराज और टेरर फंडिंग पर कड़ा प्रहार

साल 2017 उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस के संकल्प ने उन माफियाओं की रीढ़ तोड़ दी जो परोक्ष रूप से आतंकी नेटवर्क और अराजकता को खाद-पानी दे रहे थे. राज्य में चिन्हित किए गए 68 माफिया और उनके गिरोह, जिनका इस्तेमाल अक्सर समाज में अस्थिरता फैलाने के लिए किया जाता था, उनके खिलाफ चौतरफा कार्रवाई की गई. इस अभियान के तहत कुल 1450 से अधिक सिंडिकेट सदस्यों के विरुद्ध 875 से अधिक अभियोग पंजीकृत कर तकरीबन 640 को गिरफ्तार किया गया. इस माफिया-गैंगस्टर नेटवर्क द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई 4,100 करोड़ से अधिक की संपत्ति को पूरी तरह जब्त किया गया, जिससे आतंकवाद को मिलने वाले किसी भी संभावित आंतरिक या वित्तीय सहयोग (टेरर फंडिंग) के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो गए.

नार्को-टेररिज्म और अवैध हथियारों के नेटवर्क का खात्मा

बीते साढ़े 9 साल में आतंकवाद को पोषण देने वाले नार्को-टेररिज्म (मादक पदार्थों की तस्करी) और अवैध हथियारों के सिंडिकेट पर विशेष सुरक्षा दस्तों ने सबसे बड़ी चोट की है. राज्य में सक्रिय देशविरोधी तत्वों को रसद और फंड पहुंचाने वाले 1200 से अधिक मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 1,420 करोड़ से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ बरामद किए गए, जिससे नार्को-टेरर की कमर टूट गई. इसके साथ ही, आतंकी साजिशों में इस्तेमाल होने वाले हथियारों की सप्लाई लाइन को काटते हुए 250 से अधिक अवैध शस्त्र तस्करों को दबोचकर उनके पास से 2400 से अधिक अवैध शस्त्र बरामद किए गए. एसटीएफ द्वारा मार्च 2017 से अब तक की गई इस व्यापक कार्रवाई में 7,600 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और विभिन्न मुठभेड़ों में आतंकवाद व अपराध के 75 मददगारों को ढेर किया गया है.

विदेशी घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई

उत्तर प्रदेश में आतंक के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने के लिए एंटी टेररिस्ट स्क्वायड (एटीएस) के इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व उच्चीकरण किया गया है. गाजियाबाद, अयोध्या और लखनऊ जैसे संवेदनशील केंद्रों में नए स्पॉट्स का गठन करने के साथ-साथ 18 फील्ड यूनिट और 11 ऑप्स टीमों को स्थापित किया गया है, और इसी कड़ी में वर्ष 2025 के दौरान जनपद संभल में भी एक नवीन फील्ड यूनिट का गठन किया गया है ताकि खुफिया तंत्र को और मजबूत किया जा सके. इस अभेद्य सुरक्षा चक्र के कारण देश विरोधी ताकतों को करारा जवाब मिला है, जिसके तहत तकरीबन 150 खूंखार आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं. इसके अतिरिक्त, देश के भीतर रहकर स्लीपर सेल की तरह काम करने वाले और आंतरिक सुरक्षा में सेंध लगाने वाले 180 से अधिक रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी व अन्य अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को भी एटीएस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा है.

भयमुक्त समाज और सुरक्षित सांस्कृतिक धरोहर

भव्य श्री राम मंदिर और दिव्य काशी विश्वनाथ धाम आज पूरी तरह सुरक्षित हैं, जहां पहले बम ब्लास्ट होते थे आज वहां सुरक्षा का अभेद्य चक्र है और देश-विदेशी पर्यटक बिना किसी डर के आ रहे हैं. उत्तर प्रदेश ने आतंकवाद और अराजकता के खिलाफ जो लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी है, वह पूरे देश के लिए एक बड़ी नजीर है. आज की नई पीढ़ी को यह याद रखना होगा कि जिस शांति और सुरक्षा का आनंद वे आज ले रहे हैं, उसके पीछे एक बेहद कमजोर और डरावना अतीत था. राजनीतिक कमजोरी और तुष्टिकरण कैसे एक राज्य को बारूद के ढेर पर बैठा सकते हैं, यह सपा-कांग्रेस-बसपा के कालखंड ने देश को बखूबी सिखाया है. हालांकि, उत्तर प्रदेश की जनता अब यह भली-भांति जान चुकी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा ही राज्य की समृद्धि की पहली शर्त है, और इस सुरक्षा के साथ अब भविष्य में कोई समझौता नहीं हो सकता.

(लेखक इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में अधिवक्ता हैं. राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर लेखन करते हैं.) 

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