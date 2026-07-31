Opinion: दलगत भावनाओं से ऊपर है नामकरण की योगी दृष्टि

अनिल चौधरी: उत्तर प्रदेश सरकार ने संत रविदास की 650वीं जयंती के मौके पर भदोही जिले का नाम बदलकर संत रविदास नगर करने का फैसला लिया है. सरकार का कहना है कि यह सिर्फ नाम बदलने का फैसला नहीं, बल्कि उस संत को सम्मान देने की कोशिश है जिन्होंने समाज में समानता, भाईचारे और मानवता का संदेश दिया. संत रविदास ने अपने समय में जाति और ऊंच-नीच के भेदभाव का विरोध किया और हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मिलने की बात कही. ऐसे में उनके नाम पर जिले का नाम रखा जाना सामाजिक समरसता और सम्मान का प्रतीक माना जा रहा है. सरकार का यह भी मानना है कि इससे आने वाली पीढ़ियां संत रविदास के विचारों और उनके योगदान को बेहतर ढंग से जान सकेंगी. यह फैसला उस सोच को भी दिखाता है जिसमें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को सार्वजनिक जीवन में अधिक जगह देने पर जोर दिया जा रहा है.
सरकार का कहना है कि उसका उद्देश्य केवल पुराने नाम हटाना नहीं है, बल्कि उन वीरों और समाज सुधारकों को पहचान दिलाना भी है जिन्हें लंबे समय तक पर्याप्त स्थान नहीं मिला. इसी सोच के तहत कई ऐतिहासिक हस्तियों के नाम पर स्मारक, संस्थान और अन्य सरकारी इकाइयों का नाम रखा गया है. उदाहरण के तौर पर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बहादुरी दिखाने वाली ऊदा देवी के नाम पर महिला पीएसी बटालियन बनाई गई और उनकी प्रतिमा भी स्थापित की गई. इसी तरह झांसी की रानी की सेनानायिका झलकारी बाई और वीरांगना अवंती बाई के नाम पर भी महिला बटालियन बनाई गई हैं. सरकार का मानना है कि इससे उन समाजों को यह संदेश जाता है कि उनके पूर्वजों का योगदान भी देश के इतिहास का अहम हिस्सा है. इस तरह के फैसलों को सामाजिक सम्मान और ऐतिहासिक पहचान से जोड़कर देखा जा रहा है.
योगी सरकार ने कई अन्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक व्यक्तित्वों को भी सरकारी स्तर पर सम्मान देने का काम किया है. महाराजा सुहेलदेव के नाम पर स्मारक, पर्यटन परियोजनाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू किए गए. वहीं आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की याद में संग्रहालय और स्मृति परियोजनाएं तैयार की गईं. सरकार का कहना है कि प्रदेश के हर वर्ग और समाज की विरासत को समान महत्व मिलना चाहिए. इसी क्रम में कई स्थानों के नाम भी बदले गए हैं. शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद का नाम भगवान परशुराम पुरी, कुशीनगर के फाजिलनगर का नाम पावागढ़ और भदरसा का नाम भरत नगर किया गया. सरकार इन बदलावों को स्थानीय इतिहास, परंपरा और आस्था से जोड़कर देखती है और मानती है कि इससे लोगों में अपनी सांस्कृतिक पहचान के प्रति जुड़ाव बढ़ता है.
इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष की सोच अलग-अलग दिखाई देती है. सरकार का दावा है कि पहले दलित, पिछड़े और वंचित समाज के महापुरुषों को केवल खास मौकों पर याद किया जाता था, लेकिन अब उनके नाम पर स्थायी संस्थान, सड़कें, स्मारक और सरकारी इकाइयां बनाई जा रही हैं. सरकार इसे सम्मान देने का एक स्थायी तरीका बताती है. दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि नाम बदलने के बजाय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और दूसरी बुनियादी जरूरतों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए. हालांकि सरकार का तर्क है कि सांस्कृतिक पहचान और विकास दोनों साथ-साथ चल सकते हैं. उसका कहना है कि किसी समाज के महान व्यक्तित्वों को सार्वजनिक जीवन में स्थान देना भी सामाजिक न्याय का हिस्सा है और इससे लोगों में आत्मविश्वास बढ़ता है.
योगी सरकार के कार्यकाल में कई शहरों और जिलों के नाम बदले गए हैं. सबसे चर्चित फैसलों में इलाहाबाद का प्रयागराज और फैजाबाद का अयोध्या नाम रखा जाना शामिल है. सरकार का कहना है कि इन स्थानों का प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत पुराना है, इसलिए उनके पारंपरिक नाम वापस लाना जरूरी था. इसी तरह गोरखपुर में भी उर्दू बाजार का नाम हिंदी बाजार, हुमायूंपुर का नाम हनुमान नगर, मियां बाजार का नाम माया बाजार और अलीनगर का नाम आर्य नगर किया गया. सरकार का मानना है कि ऐसे फैसले स्थानीय इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करते हैं. वहीं आलोचकों का कहना है कि इन बदलावों पर अलग-अलग राय हो सकती है, लेकिन सरकार इन्हें सांस्कृतिक पुनर्स्थापना की दिशा में उठाया गया कदम मानती है.
प्रदेश के कई अन्य शहरों और कस्बों के नाम बदलने की मांग भी समय-समय पर उठती रही है. संभल के लिए कल्कि नगर या पृथ्वीराज नगर, अलीगढ़ के लिए हरिगढ़ और देवबंद के लिए देववृंदपुर जैसे नामों के सुझाव सामने आए हैं. सरकार का कहना है कि यदि स्थानीय लोग अपनी ऐतिहासिक या धार्मिक पहचान से जुड़े नाम चाहते हैं तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए. दूसरी ओर विपक्ष का मानना है कि सरकार को रोजमर्रा के मुद्दों पर अधिक ध्यान देना चाहिए. इस बहस के बीच सरकार का पक्ष यह है कि सांस्कृतिक पहचान और विकास एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं. उसके अनुसार जब किसी समाज को अपने इतिहास और महापुरुषों पर गर्व होता है तो उसमें शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में आगे बढ़ने का आत्मविश्वास भी बढ़ता है. यही वजह है कि नामकरण का यह विषय आज भी उत्तर प्रदेश की राजनीति और समाज में चर्चा का अहम हिस्सा बना हुआ है.
(ये लेखक के अपने विचार हैं, वो समाजसेवी एवं जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. )
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