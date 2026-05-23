Hindi Uttar Pradesh

Opposition Personal Attacks On Modi Yogi Family Bhagwa Politics Up Congress Sp Political Statements Controversy

Opinion: मां से परिवार और भगवा से निजी जिंदगी तक…मोदी-योगी पर क्यों बार-बार व्यक्तिगत हमले करता है विपक्ष?

मोदी और योगी पर विपक्ष के निजी हमले क्यों बार-बार चर्चा में आते हैं. परिवार, भगवा और निजी जिंदगी पर बयानबाजी के पीछे की राजनीति और चुनावी असर को समझिए.

डॉ. प्रियंका श्रीवास्तव: उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक विवादित बयान दिया. इससे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए सीधे तौर पर अपशब्दों का इस्तेमाल किया. कुछ दिन पहले ही एक मौलाना ने सीएम योगी की मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था. ये कोई इक्का-दुक्का मामला नहीं है जब पीएम मोदी और सीएम योगी पर विपक्षी नेताओं की तरफ से अभद्र, निजी और मर्यादा लांघने वाले बयान सामने आए हों.

पिछले एक दशक की राजनीति उठाकर देखिए, तो पाएंगे कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ पर राजनीतिक हमले कई बार नीतियों और फैसलों से निकलकर सीधे उनके निजी जीवन, पारिवारिक पृष्ठभूमि, मां, सामाजिक पहचान, पहनावे और निजी व्यक्तित्व तक पहुंच जाते हैं. दिलचस्प बात यह है कि ऐसे बयानों से विपक्ष को अक्सर राजनीतिक झटका ही लगा है, लेकिन इसके बावजूद यह सिलसिला रुकता नहीं.

सिर्फ राजनीति नहीं, निजी जिंदगी तक पहुंचते हमले

लोकतंत्र में सरकार की आलोचना सामान्य बात है. विपक्ष का काम ही सवाल पूछना है. लेकिन मोदी और योगी के मामले में कई बार बहस सरकार की नीतियों से हटकर निजी हमलों में बदलती दिखाई देती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कभी उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि पर टिप्पणी हुई, कभी “चायवाला” कहकर मजाक उड़ाया गया, तो कभी उनकी पारिवारिक स्थिति और निजी जीवन को राजनीतिक बहस का हिस्सा बनाया गया. याद कीजिए, कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का वह बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि ‘एक चायवाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता.’ कई मौकों पर मोदी की मां को लेकर भी विपक्षी नेताओं के बयान विवादों में आए.

योगी के पहनावे, निजी जीवन पर हमले

यूपी की राजनीति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी तरह के निजी हमलों का लगातार निशाना रहे हैं. उनकी राजनीति की आलोचना अलग बात है, लेकिन कई बार हमला सीधे उनके संन्यासी जीवन, भगवा पहनावे, परिवार न होने, धार्मिक पहचान और निजी जीवन तक पहुंच जाता है. विपक्षी नेताओं के मंचों से यह तक कहा गया कि ‘उन्हें मठ लौट जाना चाहिए’. ‘साधु को राजनीति नहीं करनी चाहिए’ या जिस व्यक्ति का परिवार नहीं, वह जनता का दर्द क्या समझेगा.’ यानी बहस कानून-व्यवस्था, निवेश, रोजगार या शासन से हटकर निजी पहचान तक पहुंच जाती है.

योगी की मां तक पर टिप्पणी

राजनीति में तीखे आरोप नई बात नहीं, लेकिन कई घटनाएं ऐसी भी रहीं जब भाषा पूरी तरह विवाद का कारण बनी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाले मौलाना अब्दुल सलीम का मामला पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ा विवाद बना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी कई बार ऐसी टिप्पणियां हुईं, जिनमें राजनीतिक आलोचना से ज्यादा व्यक्तिगत कटाक्ष दिखाई दिए.

मोदी-योगी क्यों बनते हैं सबसे बड़ा निशाना?

इसका जवाब पिछले दस साल की राजनीति में छिपा है. 2014 के बाद राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी बने. 2017 के बाद यूपी की राजनीति में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता और राजनीतिक पकड़ लगातार मजबूत हुई. आज केंद्र की राजनीति मोदी के बिना और यूपी की राजनीति योगी के बिना कल्पना करना मुश्किल माना जाता है. ऐसे में स्वाभाविक रूप से विपक्ष का सबसे बड़ा हमला भी इन्हीं दो चेहरों पर केंद्रित रहता है. कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि जब किसी नेता का जनाधार मजबूत होता है और चुनावी मुकाबला कठिन होने लगता है, तब विरोध का स्वर कई बार नीति आधारित बहस से निकलकर व्यक्तिगत हमलों में बदल जाता है.

Add India.com as a Preferred Source

राजनीतिक झटकों की बेचैनी?

राजनीतिक विश्लेषक इसे नए अंदाज में देखते हैं. उनका कहना है कि 2014 के बाद देश की राजनीति और 2017 के बाद यूपी की राजनीति में कई पुराने समीकरण टूटे. यूपी में जहां कभी सपा-बसपा की राजनीति निर्णायक मानी जाती थी, वहीं बीजेपी ने लगातार अपना सामाजिक और राजनीतिक विस्तार किया. परिवार आधारित राजनीति करने वाले दलों का प्रभाव घटा. कई नेताओं की भी सियासी जमीन दरक गई. उनके एकाधिकार को झटका लगा. जैसे यूपी की सियासत में देखें तो क्षेत्रवार कुछ खास लोगों का ही दबदबा था. जिन्हें योगीराज में झटका लगा. यही कारण है कि मोदी और योगी के खिलाफ हमले कई बार वैचारिक आलोचना से निकलकर व्यक्तिगत खीझ में तब्दील हो जाते हैं.

(लेखिका इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ADC महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. साहित्य में गहरी रुचि रखने वाली प्रियंका सामाजिक मुद्दों पर लेखन करती हैं. ये लेखिका के अपने निजी विचार हैं.)