पहचान छिपाकर यूपी में बीते 30 साल से नौकरी कर रही थी पाकिस्तानी महिला, जानिये कैसे खुला राज

उत्तर प्रदेश के रामपुर में पाकिस्तानी नागरिकता छिपाकर 30 साल तक सरकारी शिक्षिका की नौकरी करने वाली महिला के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. वहीं, फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी पाने वाली इस महिला को विभाग ने बर्खास्त कर दिया है.

राज खुलने पर पाकिस्तानी महिला के खिलाफ FIR दर्ज की गई है.

उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसमें एक पाकिस्तानी नागरिकता प्राप्त महिला पिछले 30 साल से अपनी पहचान छिपाकर राज्य के शिक्षा विभाग में प्राइमरी टीचर के रुप में काम कर रही थी. इस महिला का नाम माहिरा अख्तर उर्फ फरजाना है, ने अपनी पाकिस्तानी नागरिकता छिपाकर न केवल भारत में शरण ली, बल्कि बेसिक शिक्षा विभाग में सरकारी शिक्षिका की कुर्सी भी हासिल की.

UP सरकार में ऐसे बनी प्राइमरी शिक्षक

पुलिस जांच के अनुसार, माहिरा का नाता सीमा पार से पुराना था. साल 1979 में उसने एक पाकिस्तानी नागरिक से निकाह किया था, जिसके बाद उसने वहां की नागरिकता हासिल कर ली थी. 1985 के आसपास अपने पहले पति से तलाक होने के बाद वह भारत लौटी और रामपुर में एक स्थानीय व्यक्ति से दूसरी शादी कर ली. यहीं से उसने जालसाजी का खेल शुरू किया. उसने भारतीय नागरिक होने का फर्जी निवास प्रमाण पत्र (Residential Certificate) और अन्य जाली कागजात बनवाए और इनके आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग में प्राइमरी टीचर की नौकरी प्राप्त कर ली.

कैसे पकड़ी गई पाकिस्तानी महिला?

माहिरा पिछले तीन दशकों से रामपुर के कुम्हारिया गांव स्थित एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रही थी. उसकी हकीकत तब सामने आई जब विभाग को उसकी नागरिकता को लेकर कुछ इनपुट्स मिले. बेसिक शिक्षा विभाग ने जब आंतरिक जांच (Internal Enquiry) शुरू की, तो परतें खुलती चली गईं. जांच में पाया गया कि उसने नौकरी के लिए जो दस्तावेज लगाए थे, वे पूरी तरह से फर्जी थे और उसने अपनी पाकिस्तानी नागरिकता की बात छिपाई थी. विभाग की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने शिकंजा कसा.

शिक्षा विभाग ने की सख्त कार्रवाई

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) अनुराग सिंह ने बताया कि जैसे ही महिला की असली पहचान और फर्जीवाड़े की पुष्टि हुई, बेसिक शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया. विभाग ने आरोपी शिक्षिका को तुरंत प्रभाव से निलंबित (Suspend) कर दिया और बाद में उसे सेवा से बर्खास्त (Dismiss) कर दिया गया है. विभाग अब यह भी देख रहा है कि इतने सालों तक वेरिफिकेशन में यह मामला कैसे दबा रहा.

किन धाराओं में दर्ज हुआ मामला?

रामपुर के अजीम नगर थाने में विभाग की शिकायत पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की है. FIR में धारा 318(4), जो कि धोखाधड़ी (Cheating) के लिए, धारा 336, 338 और 340, दस्तावेजों में जालसाजी, फर्जी कागजात तैयार करने और उन्हें असली के रूप में इस्तेमाल करने के लिए लगाए गए हैं. फिलहाल पुलिस इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि माहिरा ने फर्जी दस्तावेज बनाने में किन-किन लोगों की मदद ली थी और क्या इस मामले में विभाग के कुछ पुराने कर्मचारी भी शामिल थे.

