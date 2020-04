महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं की मॉब लिंचिंग के कुछ ही दिन बाद अब उत्तर प्रदेश में दो साधुओं की हत्या की खबर आई है. यहां बुलंदशहर में हत्या की वारदात की खबर है. Also Read - यूपी सरकार का बड़ा फैसला, इस शैक्षणिक सत्र फीस वृद्धि नहीं करेंगे राज्य में संचालित सभी बोर्ड

खबर के मुताबिक, बुलंदशहर के अनूपशहर कोतवाली के पगोना गांव में शिव मंदिर परिसर में ये घटना हुई. यहां संतो के कमरे में खून से लथपथ पड़े मिले दो साधुओं के शव.

जिन दो साधुओं की हत्या हुई है, वे मंदिर में ही रहते थे. इनकी पहचान रहने वाले 55 वर्षीय साधु जगनदास और 35 वर्षीय साधु सेवादास के तौर पर हुई है.

खबरों के मुताबिक, सोमवार रात हत्या की गई है. मंगलवार सुबह ग्रामीण मंदिर पहुंचे तो उन्होंने साधुओं के लथपथ शव देखे. इसके बाद मंदिर में सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हो गई.

Bodies of two priests found at a temple in Bulandshahr. Police investigation underway. Post-mortem reports awaited. pic.twitter.com/SsH7hMrrSv

— ANI UP (@ANINewsUP) April 28, 2020