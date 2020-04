नई दिल्ली: महाराष्ट्र के पालघर में हुई हिंदू संतों की हत्या का मामला गरमा चुका है. इस पर हर कोई अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है. इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भीड़ द्वारा 2 साधुओं व उनके ड्राइवर की हत्या को लेकर बात की है. इस दौरान उन्होंने बताया कि उन्होंने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने का उद्धव ठाकरे से आग्रह भी किया है. Also Read - योगी आदित्यनाथ के पिता का दिल्ली एम्स में निधन, गंभीर हालत में अस्पताल में कराए गए थे भर्ती

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि पालघर, महाराष्ट्र के पालघर में हुई जूना अखाड़ा के सन्तों स्वामी कल्पवृक्ष गिरि जी, स्वामी सुशील गिरि जी व उनके ड्राइवर नीलेश तेलगड़े जी की हत्या के सम्बन्ध में कल शाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी से बात की और घटना के जिम्मेदार तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हेतु आग्रह किया. योगी आदित्यनाथ ने बाद में एक अन्य ट्वीट कर लिखा कि महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह बताया गया कि कुछ लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं तथा शेष को चिन्हित कर सभी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी. Also Read - योगी आदित्यनाथ के पिता का दिल्ली एम्स में निधन, गंभीर हालत में अस्पताल में कराए गए थे भर्ती

Chief Minister Yogi Adityanath says he spoken to Maharashtra CM Uddhav Thackeray last evening regarding the Palghar incident, and requested him to take strict action against those responsible for the incident. pic.twitter.com/27a7q7I8An Also Read - Coronavirus in India updates: 17 हजार से ऊपर पहुंची देश में संक्रमितों की संख्या, अब तक 543 की मौत

— ANI UP (@ANINewsUP) April 20, 2020