मुंबई: अभिनेता और भाजपा के पूर्व सांसद परेश रावल ने 2017 में गोरखपुर बीआरडी अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ कफील खान के खिलाफ की गई टिप्पणी के लिए उनसे माफी मांगी है. गौरतलब है कि 10 अगस्त 2017 की रात अस्पताल में ऑक्सीजन आपूर्ति में आई दिक्कत के कारण करीब 30 बच्चों की मौत हो गई थी. वहीं अगले कुछ दिनों में 34 और बच्चे मर गए थे. इस मामले में हाल ही में डॉक्टर खान को मेडिकल लापरवाही और भ्रष्टाचार के सभी आरोपों से मुक्त कर उन्हें क्लिनचिट दिया गया है.

सूचनाओं के मुताबिक, अस्पताल ने ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ता के बिल का भुगतान नहीं किया था इस कारण आपूर्ति बाधित हुई. हालांकि राज्य सरकार ने इन आरोपों से साफ इनकार किया था. डॉक्टर खान पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया था और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था. क्लिनचिट मिलने के बावजूद उनका निलंबन अभी समाप्त नहीं हुआ है.

There is no shame in apologising when one is wrong … I apologise to @drkafeelkhan

— Paresh Rawal (@SirPareshRawal) October 2, 2019