उत्तर प्रदेश से एक ऐसी चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया है. दरअसल, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के जिला अस्पताल में एक मरीज ने बेड पर विवाद को लेकर एक अन्य मरीज की हत्या कर दी. पेट में तेज दर्द की शिकायत के बाद पीड़ित हंसराज को अस्पताल के होल्डिंग एरिया में भर्ती कराया गया था और शनिवार रात को पीड़ित को बेड नंबर 21 दिया गया था.

मानसिक रूप से पीड़ित बताए गए आरोपी मरीज अब्दुल रहमान को बेड नंबर 27 पर भर्ती कराया गया था.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, रहमान रविवार सुबह वॉशरूम गया और जब वापस लौटा तो अपना बेड नंबर भूल गया. उसके बाद उसने हंसराज के साथ बहस शुरू कर दी और आरोप लगाया कि हंसराज ने जबरन उसका बेड कब्जा लिया.

इस दौरान विवाद जब ज्यादा बढ़ा तो उसने अब्दुल ने गुस्से में आकर हंसराज को बिस्तर से उठाकर जमीन पर पटक दिया. इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मृतक के परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया. पुलिस ने आरोपी मरीज और उसके पिता को हिरासत में लिया है.

मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. अधिकारी प्रवीण कुमार ने कहा कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और मृतक के परिवार से शिकायत मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.

