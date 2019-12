लखनऊ: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को यूपी की राजधानी में पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का

अनावरण किया. पीएम मोदी ने कहा, यूपी में विरोध के नाम पर जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और हिंसा में शामिल थे, उन्‍हें आत्‍मनिरीक्षण करना चाहिए कि उन्‍होंने जो किया वह सही था? कार्यक्रम में पीएम मोदी ने सीएसी और एनआरसी के विरोध में हुई हिंसा को लेकर कहा कि हम अपना दायित्व निभाएं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें, यही सुशासन दिवस पर हमारा संकल्प होना चाहिए, यही जनता की अपेक्षा है, यही अटल जी की भी भावना थी.

भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर यहां पहुंचे मोदी ने लोकभवन परिसर में स्थित उनकी करीब 25 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया. पीएम यहां ने अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की भी आधारशिला रखी.

हमें अटल जी की एक और बात अवश्य याद रखनी चाहिए

आज सुशसन दिवस पर जब हम नए वर्ष और नए दशक में प्रवेश करने जा रहे हैं तब हमें अटल जी की एक और बात अवश्य याद

रखनी चाहिए. अटल जी कहते थे कि हर पीढ़ी भारत की प्रगति में योगदान का मूल्यांकन दो बातों के आधार पर होगा. पहला – हमें

जो विरासत में मिली कितनी समस्याओं को हमने सुलझाया है. दूसरा- राष्ट्र के भावी विकास के लिए हमने अपने खुद के प्रयासों से

कितनी मजबूत नींव रखी है.

