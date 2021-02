नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है. राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संक्षिप्त सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है. इस लिहाज़ से यूपी की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की सरकार को कोई मुश्किल नहीं है. Also Read - Mafia Don Mukhtar Ansari: इस डॉन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भिड़ गए पंजाब-यूपी, देखें PHOTOS

यूपी में खराब कानून व्यवस्था (Law And Order) का हवाला देते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई थी. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि उत्तर प्रदेश में अपराध दर बढ़ गई है और संवैधानिक मशीनरी भी टूट चुकी है. याचिका में यूपी (Uttar Pradesh) में सबसे खराब क्राइम रिकॉर्ड (Crime News in UP) का भी दावा किया गया था. Also Read - यूपी में बजट सत्र: विधानसभा में एंट्री से पहले विधायकों का होगा कोरोना टेस्ट, सर्कुलर जारी

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे (SA Bobde) की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “आपने कितने राज्यों के अपराध रिकॉर्ड का अध्ययन किया है?” इस पीठ में न्यायाधीश एएस बोपन्ना और वी. रामासुब्रमण्यन भी शामिल थे. पीठ ने याचिकाकर्ता-इन-पर्सन वकील सीआर जय सूकिन को चेतावनी दी कि वह याचिका की प्रकृति को देखते हुए उन पर भारी जुर्माना लगा सकते हैं. Also Read - सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलते ही देर रात रिहा हुए कॉमेडियन Munawar Faruqui, जेल से बाहर आते ही कही ये बात...

सूकिन की ओर से उनकी दलीलें सुनने के लिए लगातार किए जा रहे प्रयास के बाद प्रधान न्यायाधीश (Chief Justice of India) ने कहा, “क्या आपने अन्य राज्यों के अपराध रिकॉर्ड का अध्ययन किया है? रिसर्च कहां है?” इस पर सूकिन ने उत्तर दिया कि राष्ट्रीय आंकड़ों की तुलना में उत्तर प्रदेश (Crime Rate in UP) में लगभग 30 प्रतिशत अपराध हुए हैं.

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के आंकड़ों का हवाला देते हुए, सूकिन ने कहा कि उन्होंने अपनी रिसर्च की है और उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ गया है. यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की दलील को खारिज करते हुए पीठ ने सूकिन से कहा, “हमें बताएं कि आप इसे किस आधार पर कह रहे हैं?”

मामले में एक संक्षिप्त सुनवाई के बाद, प्रधान न्यायाधीश बोबड़े ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास अपने दावों का समर्थन करने के लिए कोई रिसर्च नहीं है और वह ये स्थापित करने में विफल रहे हैं कि उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है. शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता से कहा कि ज्यादा बहस करेंगे तो भारी जुर्माना लगाएंगे. पीआईएल (PIL) में जनवरी 2020 में जारी एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में हर दो घंटे में दुष्कर्म (Rape in Uttar Prdesh) का मामला दर्ज किया जाता है, जबकि राज्य में हर 90 मिनट में एक बच्चे के खिलाफ अपराध (Crime Against Minor) दर्ज किया जाता है.