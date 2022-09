डॉग लवर्स की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि हर रोज कुत्तों द्वारा इंसानों पर हमले करने की घटनाएं सामने आ रही हैं. ताजा मामला लखनऊ का है. गोमती नगर विराम खंड 2 में पिटबुल ने एक युवक पर हमला कर दिया है. घायल युवक को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहीं दूसरी तरफ डॉग ओनर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. लखनऊ में पिटबुल द्वारा हमले का यह दूसरा मामला है. प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल युवक का नाम प्रांचल मिश्रा है.Also Read - municipal corporation fined to dog owner to make it fresh on the road in Indore | कुत्ते को सड़क पर शौच कराना पड़ा मंहगा, नगर निगम ने वसूला जुर्माना

शनिवार की शाम वह अपने घर के पास बने पार्क में अपनी मां के साथ टहल रहा था, इसी दौरान वहां एक दो लड़के पिटबुल कुत्ते को टहलाते हुए पहुंचे. जब प्रांचल अपनी मां के साथ उसके बगल से गुजर रहे थे तो वह लड़के कुत्ते के साथ खेल रहे थे. पीड़ित ने बताया कि अचानक से पिटबुल ने मुझपर और मेरी मां पर हमला कर दिया, मां को बचाने के लिए मैं आगे हुआ तो कुत्ते ने मुझ पर झपटा मार दिया और कंधे पर चढ़ गया. इसी दौरान कुत्ते के साथ आए लड़कों ने उसे खींचा और किसी तरह कंट्रोल किया लेकिन तब तक वह प्रांचल को काट चुका था, वहीं उनकी मां भी इस भगदड़ में गिरकर घायल हो गई थीं.

घायल युवक और उनकी मां को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. प्रांचल ने अपनी चोट भी मीडिया को दिखाई, उनके दाहिनी कोहनी के ऊपर काटने का एक निशान देखा जा सकता है. पिछले दिनों गाजियाबाद में पिटबुल कुत्ते द्वारा एक मासूम पर जानलेवा हमला किया गया था, इसमें बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया था. उसके चेहरे पर 150 से ज्यादा टांके लगाए गए थे. कुत्तों के इस तरह के बर्ताव के कारण सबसे ज्यादा परेशानी डॉग लवर्स को हो रही है. सोसाइटीज में लोग कुत्ता पालने वाले लोगों पर सवाल खड़े कर रहे हैं. कई जगहों पर तो कुत्तों पर हमले के मामले भी सामने आए हैं.