Uttar Pradesh: उत्तर रेलवे ने एक बार फिर से प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतों में कटौती कर दी है और अब आपको पहले की ही तरह प्लेटफॉर्म टिकट के लिए मात्र 10 रुपये ही चुकाने होंगे. नॉर्थ रेलवे की वरिष्ठ डीसीएम रेखा शर्मा ने ये जानकारी देते हुए बताया है कि, यूपी के कुल 14 रेलवे स्टेशनों में प्लेटफॉर्म टिकट की दरें घटाकर 10 रुपये कर दी गई हैं. उन्होंने बतााया कि दिवाली और छठ पूजा के कारण कीमतें बढ़ाकर 50 रुपये कर दी गई हैं, जिसे अब कम कर दिया गया है.Also Read - IRCTC: इस पैकेज के जरिए घूमिये क्रूज में, 11 नवंबर से हो रही है शुरुआत

UP | Northern Railway slashes platform ticket prices

The rates of platform tickets in a total of 14 Railway Stations have been reduced to Rs 10. The prices were increased to Rs 50 because of Diwali and Chhath puja, which has now been reduced: Rekha Sharma, Senior DCM, NR (03.11) pic.twitter.com/R9k4FDBfHL

