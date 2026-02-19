By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
CM योगी का बड़ा तोहफा! प्रदेश के इस जिले के इन परिवारों के खाते में सीधे पहुंचे 1-1 लाख रुपये
PM Awas Yojana Urban 2.0: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 के तहत लाभार्थी परिवारों को एक एख लाख रुपये सीधे अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं.
PM Awas Yojana Urban 2.0: लखीमपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 के तहत 5100 लाभार्थियों के बैंक खातों में एक-एक लाख रुपये की धनराशि सीधे ट्रांसफर की गई है. यह राशि वन क्लिक के माध्यम से भेजी गई, जिससे लोगों को बिना किसी परेशानी के पैसा मिल गया. जिन लोगों का वर्षों से पक्का घर बनाने का सपना था, उन्हें अब उम्मीद जगी है कि उनका अपना घर जल्द बन सकेगा.
लाभार्थियों के लिए तय नियम
अधिकारियों ने साफ निर्देश दिए हैं कि आवास का निर्माण तय नियमों के अनुसार ही किया जाएगा. हर लाभार्थी को कम से कम 30 वर्गमीटर और अधिकतम 45 वर्गमीटर क्षेत्रफल में ही मकान बनवाना होगा. इससे छोटे लेकिन मजबूत और उपयोगी घर तैयार किए जाएंगे. प्रशासन का कहना है कि योजना का लाभ लेने वाले सभी लोगों को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है.यदि कोई व्यक्ति तय माप से अधिक या कम क्षेत्र में निर्माण करता है तो उसे योजना के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा.
निर्माण से जुड़े निर्देश
निर्माण की गुणवत्ता पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है. अधिकारियों ने बताया कि हर घर की छत आरसीसी (कंक्रीट) की ही बनाई जाएगी, ताकि मकान मजबूत और सुरक्षित रहे. साथ ही यह भी जरूरी किया गया है कि घर का निर्माण केवल भूतल पर ही हो. किसी भी स्थिति में पहली या दूसरी मंजिल बनाने की अनुमति नहीं होगी. अगर कोई लाभार्थी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे मिली धनराशि वापस भी ली जा सकती है. संबंधित विभाग समय-समय पर निर्माण कार्य की जांच करेगा, ताकि काम सही तरीके से पूरा हो सके.
योजना पूरी तरह निशुल्क
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह योजना पूरी तरह निशुल्क है. किसी भी लाभार्थी को किसी अधिकारी या कर्मचारी को पैसा देने की जरूरत नहीं है. यदि कोई व्यक्ति योजना के नाम पर धन की मांग करता है तो उसकी शिकायत तुरंत प्रशासन से करने को कहा गया है. एक साथ बड़ी संख्या में लोगों को धनराशि मिलने से शहर में निर्माण कार्य तेज होने की उम्मीद है. प्रशासन का कहना है कि पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ पात्र परिवारों को घर देना ही सरकार की प्राथमिकता है. इससे न केवल लोगों को पक्का घर मिलेगा, बल्कि शहरी विकास को भी बढ़ावा मिलेगा.
