लखनऊ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने मंगलवार को लखनऊ में न्यू अर्बन इंडिया थीम पर आयोजित तीन दिवसीय कॉन्क्लेव के मौके पर 'प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना' के 75000 लाभार्थियों को डिजिटल माध्यम से आवास सौंपे.

प्रधानमंत्री ने राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत की. इस अवसर पर उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद थे.

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कॉन्क्लेव-कम-एक्सपो में लगाई गई आधुनिक आवासीय तकनीकों पर आधारित प्रदर्शनी को भी देखा. यह कार्यक्रम केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय उत्तर प्रदेश के नगर विकास विभाग ने संयुक्त रूप से आयोजित किया है.

प्रधानमंत्री ने स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद एवं अयोध्या में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम एवं नगरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा अमृत मिशन के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न शहरों में उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा निर्मित पेयजल एवं सीवरेज की कुल 4,737 करोड़ रुपये की 75 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया.

He also flagged off 75 buses under FAME-II for 7 cities incl Lucknow, Kanpur, Varanasi, Prayagraj, Gorakhpur, Jhansi & Ghaziabad pic.twitter.com/ztUn4zE8y8

पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के सभी जिलों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चयनित 75 हजार लाभार्थियों को चाभी वितरण कर उनसे संवाद भी किया. इसके अलावा, पीएम मोदी ने लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, गाजियाबाद और वाराणसी के लिए 75 स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी भी दिखाई.

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम आवास के लाभार्थी तीन करोड़ गरीब परिवार अब लखपति बन चुके हैं. उन्होंने कहा, साल 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में जो सरकार थी, वह गरीबों के लिए घर बनवाना ही नहीं चाहती थी. (इनपुट – पीटीआई)

3 crore families, who were living in slum area and didn't have pucca houses, got an oppportunity to become 'lakhpati' with a single scheme. It is a big thing…. these people are 'lakhpati' now: PM Narendra Modi in Lucknow pic.twitter.com/PVyrYKQQwB

— ANI UP (@ANINewsUP) October 5, 2021