PM-Kisan Scheme Latest News Alert: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के हजारों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM kisan Samman Nidhi Yojana) के लाभ से वंचित हो सकते हैं. जी हां आजमगढ़ जिले के लगभग 65 हजार से अधिक किसानों का रिकॉर्ड गलत पाया गया है जिसके बाद कृषि विभाग ने उनके नाम इस योजना के लाभ पाने वालों की लिस्ट से हटाने की तैयारी कर ली है. विभाग इन लोगों को डुप्लीकेट मानते हुए रिकॉर्ड से नाम डिलीट करने की प्लानिंग की है. अगर ऐसा होता है तो जिले के 65 हजार से अधिक किसान पीएम किसान सम्मान योजना(PM Kisan Scheme) के लाभ से वंचित रह जाएंगे. हालांकि कृषि विभाग की तरफ से नोटिस जारी करके जिले के किसानों को अपना रिकॉर्ड सही कराने की मोहलत दी गई है. Also Read - PM kisan Samman Nidhi Scheme Latest News: इस महीने आने वाली है किसानों के अकाउंट में 2000 रुपए की किस्त!, लिस्ट में ऐसे चेक करें अपना नाम

PM kisan Samman Nidhi Yojana Uttar Pradesh News Also Read - मोदी सरकार 2.0 का 1 साल पूरा: गृह मंत्रालय की उपलब्धियों में शामिल है लॉकडाउन, अनुच्छेद 370 समाप्त करना

कृषि विभाग ने जानकारी देते हुए कहा कि कुल 65 हजार से अधिक ऐसे लोग हैं जिनका नाम उनके आधार डिटेल से मैच नहीं कर रहा है. जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि अगर ऐसे लोग मिले जिन्होंने जानबूझकर इस योजना का लाभ लेने के लिए गलत जानकारी दी है उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी की जाएगी. कृषि विभाग ने कहा कि किसानों को गलती सुधारने के लिए एक सप्ताह का मौका दिया गया है और यदि एक सप्ताह के अंदर इसमें सुधार नहीं हुआ तो लोगों के नाम लिस्टसे डिलीट कर दिए जाएंगे. कृषि विभाग की मानें तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनके आधार डिटेल की जानकारी दूसरे डॉक्यूमेंट्स से मैच नही करती. Also Read - One Year of Modi 2.0 : पीएम मोदी ने जनता के नाम लिखा पत्र, कहा- आपदा तय नहीं कर सकती हमारा वर्तमान और भविष्य, पढ़ें 10 बड़ी बातें

Pradhanmantri kisan Samman Nidhi Installment

उप कृषि निदेशक डॉ. आरके मौर्य ने बताया गया कि जिले में 65600 ऐसे किसान है जिनका रिकॉर्ड गलत पाया गया है और इन्हे संशोधन किया जाना है. उन्होंने कहा कि इनमें से 22262 ऐसे किसान है जिनका नाम आधार कार्ड से मेल नहीं खाता और जबकि 43338 ऐसे लोग है जिनका आधार नंबर सही नहीं है. किसानों को अपना डेटा सही करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है.

PM kisan Yojna Latest News Update

आर के मौर्या ने कहा कि इस बारे में किसानों को पहले भी सूचित किया गया था लेकिन बावजूद इसके इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह पंजीकरण डुप्लीकेट है जिन्हें सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के इरादे से ऐड कराया गया था. उन्होंने कहा कि जिले में अब तक 733473 किसानों का पीएम किसान सम्मान योजना के तहत पंजिकरण हो चुका है जिसमें 32 हजार 698 लोग अपात्र पाए गए हैं.

kisan samman nidhi Update your Data Record

रिकॉड डेटा में ऐसे चेक करें अपना नाम (Check your record data For Pm Kisan samman Nidhi Scheme like this)

सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफीशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाइए

नए पेज ओपेन होने पर आप Farmers Corner वाले टैब पर क्लिक करें

अगर आपका आधार कार्ड डिटेल गलत दर्ज हो गई है तो इसकी जानकारी आपको यहां मिल जाएगी.

इसी फार्मर कॉर्नर पर भारत सरकार ने किसानों को रजिस्ट्रेशन करने का विकल्प दिया है.

यहीं पर आपको उन सभी लोगों की लिस्ट मिल जाएगी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा चुके हैं. यही से आपको आपके आवेदन की भी सभी तरह की जानकारी हासिल हो जाएगी.