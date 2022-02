UP Assembly Election 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिजनौर में होने वाली पहली रैली खराब मौसम के कारण रद्द कर दी गई बाद में पीएम ने इसे वर्चुअल तरीके से संबोधित किया. प्रधानमंत्री की रैली के लिए बिजनौर के वर्धमान कॉलेज कैंपस में इंतजाम किए गए थे. करीब 12.30 शुरू हुई रैली में पीएम मोदी ने कहा कि सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा कुछ ढील देने के बाद आज मैंने सोचा था कि व्यक्तिगत रूप से बिजनौर आकर अपने अभियान की शुरुआत करूं, लेकिन मौसम खराब होने के कारण मेरा हेलीकॉप्टर नहीं जा सका और फिर एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आया हूं.Also Read - Punjab Assembly Election 2022: बॉलीवुड अदाकारा माही गिल आज बीजेपी में हो सकती हैं शामिल

First of all, I’d like to apologise to you. After some relaxation by the EC, I had thought of beginning my campaign by coming to Bijnor (UP) in person. But due to weather conditions, my helicopter couldn’t leave and I could see you only through video conferencing once again: PM pic.twitter.com/yvoiodv22j

— ANI (@ANI) February 7, 2022