Kashi Vishwanath Corridor Inauguration: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आज वाराणसी (Varanasi) में काशी विश्वनाथ गलियारे (Kashi Vishwanath Corridor Inauguration) का उद्घाटन कर दिया है. पीएम मोदी ने प्रतिष्ठित दशाश्वमेघ घाट के पास ऐतिहासिक काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास के आधुनिक ढांचे का उद्घाटन किया. पीएम मोदी ने (PM Modi’s Varanasi Visit) आज काल भैरव मंदिर में पूजा-अर्चना की. काशी विश्वनाथ मंदिर (Kashi Vishwanath Temple) में माथा टेका. जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की. इसके बाद काशी विश्वनाथ धाम (Kashi Vishwanath Dham) का उद्घाटन किया. वहीं आज शाम 8 बजे वह गंगा आरती (Ganga Aarti) में भी शामिल होंगे. बता दें कि पीएम मोदी वाराणसी के दो दिन के दौरे पर हैं.Also Read - Kashi Vishwanath Corridor: पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया, बोले - यहां आकर आलौकिक ऊर्जा मिलती है : Live Updates

पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ किया भोजन

काशी विश्वनाथ गलियारे का उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भोजन किया. पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भोजन किया. तस्वीरों और वीडियो में देखा जा सकता है कि पीएम मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बीच में बैठकर खाना खा रहे हैं. Also Read - आज काशी विश्वनाथ गलियारे का उद्घाटन करेंगे PM मोदी, वाराणसी में दो दिन तक रहेंगे प्रधानमंत्री | जानिए बड़ी बातें

#WATCH | Varanasi: PM Narendra Modi along with CM Yogi Adityanath had lunch with the workers involved in construction work of Kashi Vishwanath Dham Corridor. pic.twitter.com/XAX371ThEw

— ANI UP (@ANINewsUP) December 13, 2021