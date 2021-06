नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री (Uttar Pradesh Chief Minister) योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के साथ आयोध्या विकास परियोजना (Ayodhya Development plan meet) की समीक्षा की और कहा कि राम की इस नगरी को आध्यात्मिक और वैश्विक पर्यटन केंद्र के साथ ही एक टिकाऊ स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना है. अयोध्या के विकास की कल्पना में एक अध्यात्मिक केंद्र, वैश्विक पर्यटन केंद्र और टिकाऊ स्मार्ट सिटी विकसित करना है. Also Read - Smart City Award: इंदौर और सूरत ने जीता स्मार्ट सिटी अवार्ड, स्टेट में यूपी ने मारी बाजी



इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या हर भारतीय की सांस्कृतिक चेतना का शहर है इसलिए वहां की परियोजनाओं में उत्कृष्ट परंपरा और सर्वाश्रेष्ठ विकासात्मक बदलाव का प्रदर्शन होना चाहिए. उन्होंने कहा कि अयोध्या के मानवीय लोकाचार भविष्य के बुनियादी ढांचों से मिलते जुलते होने चाहिए. उन्होंने अयोध्या की पहचान का जश्न मनाने, नवीन तरीकों से इसकी सांस्कृतिक जीवंतता को बनाए रखने के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया.

PM described Ayodhya as city etched in cultural consciousness of every Indian, should manifest finest traditions&best developmental transformations. Human ethos of it must be matched by futuristic infrastructure,beneficial for all: Govt sources from Ayodhya Development plan meet pic.twitter.com/9dRRWq8g0Q

