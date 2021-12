UP News: पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को यूपी में गंगा एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास किया. इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर प्रशंसा की. पीएम ने कहा कि यूपी प्लस योगी आज बहुत है उपयोगी, व्यापारी, कारोबारी पहले जब घर से सुबह निकलता था तो परिवार को चिंता होती थी, गरीब परिवार दूसरे राज्य काम करने जाते थे तो घर और जमीन पर अवैध कब्जे की चिंता होती थी कि कब कहां दंगा हो जाएं, कहां आगजनी हो जाए, कोई नहीं कह सकता था.Also Read - UP News: अखिलेश के खास राजीव राय समेत सपा नेताओं के ठिकानों पर IT का छापा, मचा है हड़कंप

पीएम ने आगे कहा कि पहले कई गांवों से पलायन की खबरें आती रहती थीं, लेकिन बीते साढ़े 4 साल में योगी जी की सरकार ने प्रदेश की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत परिश्रम किया है. आज माफिया की जमीन और अवैध जमीन पर बनी बिल्डिंग पर बुल्डोजर चलता है, बुल्डोजर तो गैर-कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसे पालने-पोसने वाले को होता है. इसीलिए आज यूपी की जनता कह रही है- यूपी + योगी, बहुत है उपयोगी. Also Read - Ganga Expressway की आधारशिला रखेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, एक साथ 76 विधानसभा सीटों पर होगी नजर

#WATCH | Shahjahanpur: PM says, "Yogi ji was saying that in Kashi, Modi ji offered prayers to Lord Shiva & then worshipped workers, soon after. They were felicitated with showering of flower petals. You came to know this as there was camera but our govt works for poor day&night." pic.twitter.com/7sw2RCdLFb

— ANI UP (@ANINewsUP) December 18, 2021