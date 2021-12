UP News: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 9650 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाएं जनता को समर्पित किया. पीएम मोदी ने आज गोरखपुर में खाद कारखाने, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) और क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र (RMRC) का लोकार्पण किया. इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष की समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला.Also Read - भारत-रूस ने 28 समझौतों पर किए हस्ताक्षर, आतंकवाद से निपटने में सहयोग बढ़ाने का लिया निर्णय

पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरा यूपी भली-भांती जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है, आपकी दुख-तकलीफों से नहीं. लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए. लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए और इसलिए, याद रखिए लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट हैं यानि खतरे की घंटी है.

The ‘red caps’ want to form govt to show leniency towards terrorists, to bring them out of jails. So always remember that the ‘red caps’ are red alert for UP – they are bells to danger: PM Narendra Modi in Gorakhpur pic.twitter.com/qA8Q7Nr7d5

— ANI UP (@ANINewsUP) December 7, 2021