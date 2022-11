'काशी तमिल संगमम' का उद्घाटन: PM मोदी ने कहा- दक्षिण भारत को जाने बिना देश को नहीं जान सकते

वाराणसी (यूपी): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने यहां एक महीने तक चलने वाले कार्यक्रम ‘काशी तमिल संगमम’ का उद्घाटन किया. इस कार्यक्रम का उद्देश्य काशी और तमिलनाडु के विद्वानों, विद्यार्थियों, दार्शनिकों, व्यापारियों, कारीगरों, कलाकारों सहित जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को एक मंच पर लाना तथा अपने श्रेष्ठ परंपराओं को साझा करना और एक दूसरे के अनुभव से सीखने का अवसर प्रदान करना है.

इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि काशी और तमिलनाडु दोनों ही ‘शिवमय’ और ‘शक्तिमय’ हैं. काशी और तमिलनाडु संस्कृति, सभ्यता के कालातीत केंद्र हैं. दोनों क्षेत्र संस्कृत और तमिल जैसी विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं के केंद्र भी हैं. तमिलनाडु ने काशी के विकास में बहुत अहम रोल अदा किया है. तमिलनाडु के डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णनन बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे.