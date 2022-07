वाराणसी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार को अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया. अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के एक दिवसीय दौरे पर आए प्रधानमंत्री ने एलटी कॉलेज अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया. इस रसोई में एक लाख विद्यार्थियों के लिए भोजन तैयार करने की क्षमता है.Also Read - इंदौर में पहले चरण के निकाय चुनाव के दौरान भिड़े BJP-कांग्रेस कार्यकर्ता, पुलिस ने भी बरसाईं लाठियां, Viral हो रहा वीडियो

प्रधानमंत्री अपने इस दौरे के दौरान अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सम्मलेन केंद्र- रुद्राक्ष का दौरा करेंगे, जहां वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करेंगे. इसके बाद शाम करीब चार बजे वह सिगरा स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां वह 1774 करोड़ रुपए की 43 विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इनमें से 1220.58 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास, जबकि 553.76 करोड़ रुपये की योजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा. Also Read - महुआ मोइत्रा के बचाव में आए शशि थरूर, कहा- वह किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहती थीं

Prime Minister Narendra Modi along with CM Yogi Aditynath, inspects the newly inaugurated Akshaya Patra Mid-Day Meal Kitchen in Varanasi, UP pic.twitter.com/7pBMFKDP3c

— ANI (@ANI) July 7, 2022