Kanpur Metro: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi)ने मंगलवार को कानपुर मेट्रो ट्रेन (Kanpur Metro Train) के 9 किमीमीटर लंबे कोरिडोर (Kanpur Metro Coridor) का उद्घाटन किया. इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने मेट्रो का सफर भी किया. पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) और केंद्रीय शहरी एंव आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने भी मेट्रो के सफर का आनंद लिया. कानपुर की जनता के लिए केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से यह नए साल की तोहफे की तरह है, क्योंकि नए साल से ठीक पहले यानी बुधवार 29 दिसंबर से शहरवासी इस मेट्रो ट्रेन के सफर का आनंद ले सकेंगे.Also Read - Vikram Misri बने NSA अजीत डोभाल के डिप्टी, जानें विक्रम के बारे में खास बातें

कानपुर के रेलवे ग्राउंड, निराला नगर में आयोजित समारोह में 11 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री मंगलवार सुबह यहां पहुंचे. स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया. Also Read - Pariksha Pe Charcha 2022: परीक्षा पे चर्चा के लिए आज से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन, जानें- कैसे करें आवेदन?

ज्ञात हो कि दो साल पहले 15 नवंबर, 2019 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मेट्रो की आधारशिला रखी थी और निर्माण कार्य को मंजूरी दी थी. आधारशिला रखने के दो साल से भी कम समय में पिछले महीने यानी 10 नवंबर, 2021 को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मेट्रो के ट्रायल रन की शुरुआत की थी. अब मंगलवार 28 दिसंबर को उद्घाटन हो जाने के बाद 29 दिसंबर से कानपुर की जनता मेट्रो ट्रेन का सफर कर पाएगी. Also Read - Kanpur Metro Rail Project: कानपुर में 29 दिसंबर से दौड़ेगी मेट्रो, आज पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी

PM Modi inaugurates the completed section of the Kanpur Metro Rail Project and takes a ride in the metro

