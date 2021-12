PM Modi LIVE In UP: उत्तर प्रदेश में सरयू नहर परियोजना का सपना आखिरकार 43 साल बाद साकार हो रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी के बलरामपुर में आयोजित कार्यक्रम में सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण किया. करीब 808 किमी लंबी इस नहर योजना से गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती समेत नौ जिलों के किसानों को लाभ होगा. परियोजना का लोकार्पण करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि इस परियोजना से किसानों के खेतों की प्यास बुझेगी और हमारी संस्कृति में कहा भी जाता है कि अगर किसी प्यासे को पानी पिला दिया तो बड़ा पुण्य होता है. यह परियोजना किसानों की बड़ी जरूरत को पूरा करेगी. यह दिखाता है कि अगर सरकार की सोच ईमानदार हो तो काम दमदार होता है.Also Read - UP: 9800 करोड़ की सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, लाखों किसानों की ऐसी बदलेगी किस्‍मत

Also Read - PM मोदी यूपी के बलरामपुर में आज सरयू नहर राष्ट्रीय प्रोजेक्‍ट का उद्घाटन करेंगे, 29 लाख किसानों को होगा फायदा

इस मौके पर पीएम मोदी ने आठ दिसंबर को तमिलनाडु में सेना के हेलिकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए सीडीएस बिपिन रावत सहित सभी शहीदों को याद कर शोक व्यक्त किया. Also Read - PM Modi का UP दौरा, बलरामपुर में ‘सरयू नहर’ परियोजना का करेंगे उद्घाटन

#WATCH | Balrampur: PM remembers #CDSGeneralBipinRawat & others who lost their lives in #TamilNaduChopperCrash. He says, “…I express condolences to all brave warriors who died in Dec 8 crash…India is mourning but despite being in pain India won’t stop or be at a standstill..” pic.twitter.com/H0r21hv6c2

— ANI UP (@ANINewsUP) December 11, 2021