PM Modi's interview: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आज बुधवार को शाम एएनआई से विशेष इंटरव्‍यू (PM Modi's interview) में यूपी में विरोधी दल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) और आरएलडी चीफ जयंत चौधरी (Jayant Choudhary) के गठबंधन पर कहा, हमने पहले भी 'दो लड़कों' का खेल देखा है. उनमें इतना अहंकार कि वे गुजरात के दो गधे शब्‍द का उपयोग किया करते थे. यूपी ने उन्‍हें एक सबक सिखाया था. एक अन्‍य समय में वे 'दो लड़के' और एक बुआ जी भी उनके साथ थीं. फिर भी, यह उनके लिए कारगर नहीं रहा.

पीएम मोदी ने कहा, परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है. जब परिवार ही सर्वोपरि होता है, परिवार को बचाओ पार्टी बचे न बचे, देश बचे न बचे. ये जब होता है तो सबसे बड़ा नुकसान प्रतिभा को होता है. सार्वजनिक जीवन में जितनी अधिक प्रतिभा आए वो जरूरी है.

#WATCH | "We saw game of 'two boys' earlier too. They had such arrogance that they used the words 'Gujarat ke do gadhe'. UP taught them a lesson. Another time there were 'two boys' & a 'bua ji' with them. Still, it didn't work out for them..," says PM on political dynamics in UP

