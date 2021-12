Kanpur Raid, Cash, PM Modi: पीएम नरेंद्र मोदी (PM MODI) ने आज मंगलवार को कानपुर में विपक्षी दलों खासतौर से समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) का बिना नाम लिए हुए कानपुर में छापे में जब्‍त हुई भारी नकदी और अन्‍य सोने-चांदी समेत कीमतों चीजों को लेकर निशाना साधा है. पीएम मोदी ने कानपुर में इत्र कारोबारी के घर छापे (Raids on businessman Piyush Jain’s houses & establishments in Kanpur) की चर्चा करते हुए कहा, ‘मैं सोच रहा था बीते दिनों जो बक्से भर-भर के नोट मिले है, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है. कुछ दिन पहले नकदी से भरे ब्रीफकेस बरामद हुए थे, क्या यह भी उनका (विपक्ष का) काम है, और अब वे क्रेडिट लेंगे या नहीं? 2017 से पहले पूरे राज्य में फैली भ्रष्टाचार की खुशबू एक बार फिर लोगों के सामने है.Also Read - UP Assembly Election 2022: अखिलेश का बड़ा दांव, सरकार बनने पर सड़क हादसे में साइकिल सवारों की मौत पर मिलेंगे 5 लाख

#WATCH Briefcases full of cash were recovered a few days back, whether this is also their (opposition) work, and if now they will take credit or not? The fragrance of corruption that was spread before 2017 in the entire state is again in front of the people pic.twitter.com/v3wKS3Cnnh

