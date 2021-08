UP, PM MODI, News, लखनऊ: प्रधानमंत्री (Prime Minister) नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने संसद की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न (on disrupting the proceedings of Parliament) कर रहे विपक्ष (oppositions) पर हमला करते हुए गुरुवार को कहा कि कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ में डूब कर ऐसी चीजें कर रहे हैं जिनसे लगता है कि वे ‘सेल्फ गोल’ करने में जुटे हैं. पीएम मोदी ने ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ (Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana) के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक वृहद अभियान की शुरुआत करने के बाद अपने संबोधन में कहा, “एक तरफ हमारा देश जीत के गोल के बाद गोल कर रहा है, वहीं देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजनीतिक स्वार्थ में डूब कर ऐसी चीजें कर रहे हैं कि लगता है वे सेल्फ गोल करने में जुटे हैं.”Also Read - Video: हॉकी टीम की जीत से खुश PM Modi ने कप्‍तान मनप्रीत, कोच रीड और पीयूष को किया कॉल, हुई ये बातचीत...

पीएम मोदी तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, “देश क्या चाहता है, देश क्या हासिल कर रहा है, देश कैसे बदल रहा है, इससे इनको कोई सरोकार नहीं. यह लोग अपने स्वार्थ के लिए देश का समय और देश की भावना दोनों को ही आहत करने में जुटे हैं. भारत की संसद का अपने स्वार्थ के लिए निरंतर अपमान कर रहे हैं. देश का हर नागरिक मानवता पर आए सबसे बड़े संकट से बाहर निकलने के लिए जी जान से जुटा है और यह लोग कैसे देशहित के काम को रोका जाए, इस स्पर्धा में लगे हैं.” Also Read - संसद का सम्मान कांग्रेस के संस्कार में नहीं: भाजपा

No matter how much some people (Opposition) try to disrupt Parliament proceedings and stall the development of the country, our country cannot become hostage to such selfishness and politics: PM Modi pic.twitter.com/q5wCuQ0kbh

— ANI UP (@ANINewsUP) August 5, 2021