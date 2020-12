Agra Metro Project: ताज नगरी आगरा को बड़ी सौगात मिलने जा रही है. इसकी शुरुआत आज से होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आज मेट्रो रेल परियोजना (Agra Metro Project) की आधारशिला रखेंगे. पीएम वर्चुअल तरीके से आगरा में इस बड़ी परियोजना का शिलान्यास करेंगे. आगरा में हर साल 60 लाख टूरिस्ट आते हैं. साथ ही आगरा की 25 लाख से अधिक की आबादी के लिए ये बड़ी सुविधा होगी. Also Read - संविधान निर्माता बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण दिवस आज, पीएम मोदी और अमित शाह ने किया याद

मेट्रो रेल परियोजना (Agra Metro Rail Pariyojna) के काम को शुरू कराने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से रिमोट का स्विच दबाकर करेंगे. इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे. आगरा मेट्रो का निर्माण 8379.62 करोड़ रुपये की लागत से होगा.

30 किलोमीटर लंबी होगी मेट्रो लाइन (Agra Metro Line)

आगरा में बनने जा रही मेट्रो रेल लाइन 30 किलोमीटर लंबी होगी. मेट्रो ट्रेन का पहला स्टेशन ताज महल (First Station of Agra Metro on Taj Mahal East Gate) के ईस्ट गेट पर बनाया जाएगा. 2022 तक काम को पूरा करने का लक्ष्य है. दो साल के पहले फेज में सिकंदरा से ताज ईस्‍ट गेट कॉरिडोर तैयार किया जाएगा. यानी दो साल में मेट्रो दौड़ने लगेगी, इसकी पूरी संभावना है.

आगरा में ये होंगे मेट्रो स्टेशन, 6 किलोमीटर होगा पहला फेज (Agra Metro Stations)

आगरा मेट्रो की पहले फेज में बनाई जाने वाली रेल लाइन पर कुल 6 मेट्रो स्टेशन बनाए जायेंगे. इसके तहत ताज ईस्ट गेट (Taj East Gate) से जमा मस्जिद तक 6 किलोमीटर लम्बी रेल लाइन बनाई जाएगी. पहला ताज ईस्ट गेट, बसई, फतेहाबाद रोड मेट्रो स्टेशन एलिवेटेड बनेंगे. जबकि ताज महल, आगरा फोर्ट और जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे.

इतना लंबा होगा दूसरा फेज, 15 किमी में होंगे 14 स्टेशन (Second Phase of Agra Metro)

वहीं, दूसरे फेज की बात करें तो इसकी शुरुआत आगरा कैंट से होगी और ये कालिंदी विहार तक स्थापित होगा. इसकी लम्बाई 15.4 किलोमीटर होगी. इसके बीच 14 मेट्रो स्टेशन होंगे. आगरा कैंट, सदर बाजार, कलेक्ट्रेट, सुभाष पार्क, आगरा कॉलेज, हरिपर्वत चौराहा, संजय प्लेस, एमजी रोड, सुल्तानगंज क्रॉसिंग, कमला नगर, रामबाग, फाउंडरी नगर, आगरा मंडी और कालिंदी विहार मेट्रो स्टेशन होंगे. 14 पड़ाव यानी 14 मेट्रो स्टेशन 15. 4 किलोमीटर की दूरी के बीच होंगे.