नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) शनिवार को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले का दौरा (PM Modi Balrampur visit ) करेंगे और सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना (Saryu Nahar National Project) का उद्घाटन करेंगे, जिससे 14 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और क्षेत्र के लगभग 29 लाख किसानों को फायदा पहुंचेगा. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने यह जानकारी दी. पीएम मोदी ने ट्वीट में कहा, मैं कल, 11 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक बहुत ही खास कार्यक्रम – सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के उद्घाटन के लिए आऊंगा. पीएम मोदी ने ट्वीट किया, ”आपको जानकर हैरानी होगी कि सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना पर 1978 में काम शुरू हुआ था, लेकिन दशकों तक यह परियोजना कभी पूरी नहीं हुई. खर्च बढ़ गया और लोगों की परेशानी भी बढ़ गई. जो परियोजना चार दशक से अधूरी थी, उसे चार साल में पूरा किया गया है.Also Read - UP: 9800 करोड़ की सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, लाखों किसानों की ऐसी बदलेगी किस्‍मत

