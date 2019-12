नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) शनिवार को कानपुर दौरे पर पहुंचेंगे, जहां वे नेशनल गंगा काउंसिल की पहली बैठक लेंगे और ‘नमामि गंगे प्रोजेक्ट’ की समीक्षा करेंगे. नेशनल गंगा काउंसिल की इस बैठक में 12 केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही 9 केंद्रीय विभागों के सचिव, उत्तराखंड (Uttarakhand), उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) और बिहार (Bihar) के मुख्यमंत्रियों को भी कानपुर (Kanpur) बुलाया गया है. प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट कर नेशनल गंगा काउंसिल की इस बैठक के बारे में जानकारी दी गई है.

प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्वीट के मुताबिक, कानपुर (Kanpur) में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय गंगा नदी पुनर्जीवन, सुरक्षा और प्रबंधन परिषद (नेशनल गंगा काउंसिल) की पहली बैठक की अध्यक्षता करेंगे. बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संबंध में हुए कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे और गंगा नदी (Ganga River) की सफाई पर भी चर्चा करेंगे. कानपुर में यह बैठक शनिवार को 11 बजे शुरू होगी.

PM @narendramodi will Chair the first meeting of National Rejuvenation, Protection and Management of River Ganga Council (National Ganga Council) in Kanpur on 14th December, 2019. He will review progress of work done and deliberate on aspects of cleaning the Ganga.

