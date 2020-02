वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वाराणसी-चंदौली की सीमा पर स्थित पड़ाव में एकात्मवाद के प्रणेता माने जाने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्थल संग्रहालय का लोकार्पण किया और यहां स्थापित पंडित जी की 63 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया. पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा के ठीक सामने कुंड का निर्माण किया गया है, जिसमें दो फुट जल सदैव रहेगा, जिसे प्रतिमा की सुंदरता के लिए बनाया गया है. कुंड की खासियत यह है कि कुंड में जैसे ही दो फुट से ज्यादा पानी होगा, पानी फिल्टरेशन होकर एसटीपी के माध्यम से पुन: फाउंटेन से होकर कुंड में झरने के रूप में गिरेगा.

PM Modi: This memorial(of Deendayal Upadhyaya) which has been built here and this grand statue which has been installed will continue to inspire generations to come, the ethics and thoughts of Deen Dayal Ji will inspire pic.twitter.com/4GsO2ClGds

