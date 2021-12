PM Modi Varanasi Visit Live: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) को लेकर उत्तर प्रदेश में सक्रिय पीएम मोदी (PM Modi) वाराणसी पहुंच गए हैं. 10 दिन में ये दूसरा मौका है जब पीएम मोदी वाराणसी पहुंचे हैं. पीएम मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ होने वाले विकास कार्यों के प्रोजेक्ट का जायजा लिया. पीएम मोदी वाराणसी में 2 हज़ार करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं. पीएम मोदी आज बनारस डेयरी से जुड़े करीब 17 लाख से दुग्ध उत्पादकों के बैंक खातों में 35 करोड़ रुपए बोनस के रूप में डिजिटली ट्रांसफर करने जा रहे हैं. वाराणसी पीएम मोदी (PM Modi in Varanasi) का संसदीय क्षेत्र भी है. वह आज दो घंटे तक वाराणसी में रहेंगे. पीएम मोदी का ये कार्यक्रम करखियांव में हो रहा है.Also Read - Chhattisgarh Urban Bodies Election 2021: शिवपुर-चरचा और बैकुंठपुर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की जीत, जानें कौन जीता, कौन हारा

बताया जा रहा है कि पीएम मोदी प्रयागराज और भदोही के लिए 269 करोड़ रुपये की परियोजना को शुरू करेंगे. इसके साथ ही मुगलसराय से चकिया तक चौड़ीकरण व सौंदर्यीकरण परियोजना की शुरुआत करेंगे.

Prime Minister Narendra Modi reviews the development projects that he will inaugurate and lay foundation stone of, today in Varanasi. pic.twitter.com/FJn3LCAtkg

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) December 23, 2021