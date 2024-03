PM Modi Varanasi Visit: पीएम मोदी वाराणसी पहुंचे, रोड शो शुरू; काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे | VIDEO

PM Modi Varanasi Visit: पीएम मोदी वाराणसी पहुंच गए हैं. वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है. इसके बाद वह वाराणसी में रोड शो भी कर रहे हैं. इस दौरान लोगों की भारी भीड़ सड़क पर है.

#WATCH | Varanasi, Uttar Pradesh: PM Narendra Modi to visit Kashi Vishwanath temple today; outside visuals from the temple. pic.twitter.com/vL1EC1zlgR

— ANI (@ANI) March 9, 2024