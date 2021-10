Prime Minister Narendra Modi will inaugurate 7 new medical colleges in Siddharthnagar district: सिद्धार्थनगर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को उत्‍तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर आएंगे और यहीं से राज्‍य के सात नवनिर्मित मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण करेंगे. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने शनिवार को सिद्धार्थनगर में मीडियाकर्मियों यह जानकारी दी. पीएम मोदी के 25 अक्टूबर को सिद्धार्थनगर आगमन की तैयारियों का जायजा लेने आज सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पहुंचे थे.Also Read - Attacks on Hindu Temples in Bangladesh: इस्कॉन ने PM मोदी से की अपील, कहा- हिंंसा रुकवाने बांग्लादेश में भेजें प्रतिनिधिमंडल

Prime Minister Narendra Modi will inaugurate 7 new medical colleges in Siddharthnagar district. This inaugural program has been scheduled for October 25: CM Yogi Adityanath — ANI UP (@ANINewsUP) October 16, 2021

Also Read - PM मोदी पांच नवंबर को केदारनाथ जाएंगे, 250 करोड़ रुपए की केदारपुरी परियोजना शुरू करेंगे

सीएम योगी ने नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज भवन और उसके परिसर का मुआयना किया और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जिले के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ तैयारियों को लेकर बैठक की. Also Read - यूपी के झांसी में बड़ा हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से चार बच्‍चों सहित 11 लोगों की मौत

करीब आधे घंटे तक चली बैठक के बाद योगी ने पत्रकारों से कहा, ‘आज मैं यहां प्रधानमंत्री के आगमन पर तैयारियो की समीक्षा करने आया हूं. मेडिकल कॉलेजों की एक श्रृंखला उत्तरप्रदेश में शुरू की गई है और राज्‍य के सात जनपदों- सिद्धार्थनगर, देवरिया, मिर्ज़ापुर, एटा, हरदोई, गाजीपुर और बहराइच के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज को मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया (एमसीआई) से मान्यता मिल चुकी है.’

सीएम योगी ने बताया कि 25 अक्टूबर को इन सात मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण प्रधान मंत्री मोदी सिद्धार्थनगर से करेंगे और यहां इसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है. मुख्‍यमंत्री योगी ने बताया कि सिद्धार्थनगर के मेडिकल कॉलेज से पड़ोसी जनपदों के अलावा पड़ोसी मुल्क नेपाल के लोग भी लाभान्वित होंगे. उन्होंने कहा कि इस मेडिकल कॉलेज का नाम भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रदेश अध्‍यक्ष माधव प्रसाद त्रिपाठी उर्फ माधव बाबू के नाम पर रखा जाएगा. माधव बाबू सिद्धार्थनगर ज़िले के बांसी विधानसभा क्षेत्र के निवासी थे.