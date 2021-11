सुल्तानपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे (Purvanchal Expressway) के उद्घाटन के बाद एयरशो के दौरान भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के हवाई करतब देखे. भारतीय वायुसेना के विमान मिराज 2000 ( Mirage 2000) जगुआर ( Jaguar) ने एयरशो में करतब दिखाते हुए भारत की सैन्‍य क्षमता का मजबूत प्रदर्शन किया. पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर एएन- 32 (An-32), सी-130 जे सुपर हरक्‍युलस ( C-130 J Super Hercules) ने भी लैंडिंग कर सामरिक शक्ति का प्रदर्शन किया. इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन करने के लिए इंडियन एयफोर्स के सी-130 जे हरक्यूलिस विमान से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की हवाई पट्टी पर उतरे.Also Read - ममता बनर्जी अगले हफ्ते जा सकती हैं दिल्ली, इन मुद्दे को लेकर PM मोदी से करेंगी मुलाकात

इंडियन एयफोर्स के इस एयरशो के दौरान 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर सबसे पहले वायुसेना का विमान मिराज 2000 उतरा तो उसके पीछे पैराशूट भी खुला. विमान ने वहां से फिर उड़ान भरी.

#WATCH | Mirage 2000 makes landing on the airstrip of Purvanchal Expressway in Karwal Kheri, Sultanpur. (Source: DD) pic.twitter.com/lBeAoj94EA — ANI UP (@ANINewsUP) November 16, 2021

मिराज 2000के बाद एएन 32 मालवाहक विमान भी उतरा.

#WATCH | Medium transport aircraft An-32 lands on the 3.2-km long airstrip of Purvanchal Expressway inaugurated by PM Narendra Modi in Karwal Kheri, Sultanpur today (Source: DD) pic.twitter.com/uGwKCERP4p — ANI UP (@ANINewsUP) November 16, 2021

मिराज, सुखोई और जगुआर विमानों ने जब हवाई करतब दिखाये तो वहां बैठे लोगों ने तालियां बजाकर इनका स्वागत किया.

#WATCH | Jaguar aircraft carries out a touch and go landing at the 3.2-km long emergency landing field on Purvanchal Expressway in Karwal Kheri, Sultanpur today (Source: DD) pic.twitter.com/hvY075RrJK — ANI UP (@ANINewsUP) November 16, 2021

इसके बाद सबसे पहले मिराज 200 विमान ने हवाई पट्टी को छुआ और फिर हवा में उड़ गया (टच एंड गो).

जगुआर और सुखोई विमानों ने भी ‘टच एंड गो’ के तहत अपना प्रदर्शन किया.

PM Narendra Modi boards C-130 J Super Hercules aircraft after inaugurating 341-km long Purvanchal Expressway and witnessing a airshow in Karwal Kheri, Sultanpur (Photo credit: DD) pic.twitter.com/xzNhEghshE — ANI UP (@ANINewsUP) November 16, 2021

वहीं सुखोई-30 विमान ने हवाई पटटी के काफी नजदीक हवा में कलाबाजी करते हुये उड़ान भरी तो वहां बैठे विशिष्ठ अतिथियों के साथ जनता ने भी तालियां बजाईं.

सबसे आखिर में पांच विमानों के बेड़े ने राष्ट्रध्वज तिरंगे के तीन रंग हवा मे उड़ाए तो पूरा माहौल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. इस पूरे एयरशो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे.

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन करने के लिए भारतीय वायुसेना के सी-130 जे हरक्यूलिस विमान से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की हवाई पट्टी पर उतरे. इसका निर्माण 22,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया गया है. लड़ाकू विमानों की आपात लैंडिंग (उतरने) की सुविधा के लिए एक्सप्रेस-वे पर हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है.