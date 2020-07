नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के दौरान सेवा कार्यों के लिए काशीवासियों की तारीफ की है. उन्होंने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के कुछ गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के प्रतिनिधियों से गुरुवार को बातचीत के दौरान कहा कि मां अन्नपूर्णा और बाबा विश्वनाथ के दूत बनकर काशी के लोग हर जरूरतमंद तक पहुंचे. ये भगवान शंकर का ही आशीर्वाद है कि कोरोना के इस संकट काल में भी हमारी काशी उम्मीद से भरी हुई है, उत्साह से भरी हुई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोजपुरी से संबोधन की शुरूआत करते हुए कहा, “हर-हर महादेव. काशी के पुण्य धरती के आप सब पुण्यात्मा लोगन के प्रणाम हौ.” Also Read - Coronavirus In India Update: 24 घंटे में 487 लोगों की मौत, हजारों की संख्या में लोग हो रहे संक्रमित, डरावने हैं आंकड़े

उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग से एनजीओ प्रतिनिधियों से कहा, “ये सही है कि लोग बाबा विश्वनाथ धाम नहीं जा पा रहे, ये सही है कि मानस मंदिर, दुर्गाकुंड, संकटमोचन में सावन का मेला नहीं लग पा रहा है. लेकिन ये भी सही है कि इस अभूतपूर्व संकट के समय में और मेरी काशी, हमारी काशी ने, इस अभूतपूर्व संकट का डटकर मुकाबला किया है. आज का ये कार्यक्रम भी तो इसी की एक कड़ी ही है.” Also Read - अली फज़ल ने लोगों से की ये अपील, कहा- देश में कोरोना गरीबों ने नहीं अमीरों ने लाया है

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कितनी भी बड़ी आपदा क्यों न हो, कोई काशी के लोगों की जीवटता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता. जो शहर दुनिया को गति देता हो, उसके सामने कोरोना क्या चीज है. मुझे बताया गया है किए कोरोना के कारण काशी में डिजिटल अड़ी शुरू हो गई है. अलग-अलग क्षेत्र की विभूतियों ने परंपरा को जिंदा किया है. पीएम मोदी ने कहा, “आप सभी के लिए तमाम संगठनों के लिए, हम सभी के लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि इस बार गरीबों की सेवा का माध्यम भगवान ने हमें बनाया. एक तरह से आप सभी मां अन्नपूर्णा और बाबा विश्वनाथ के दूत बनकर हर जरूरतमंद तक पहुंचे.”

This is the month of Sawan, in such a situation speaking with the people from Varanasi seems like a visit to Lord Bholenath. This is the blessing of Lord Bholenath that even during #COVID19 crisis, our Varanasi is filled with enthusiasm: Prime Minister Narendra Modi https://t.co/yrjPAuwHk9 pic.twitter.com/QtCHjMLUbK

— ANI (@ANI) July 9, 2020