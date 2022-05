लखनऊ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार के मंत्रियों से मुलाकात की. प्रधानमंत्री ने बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर नेपाल स्थित लुंबिनी में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत के बाद कुशीनगर स्थित महापरिनिर्वाण मंदिर में दर्शन पूजन किया व उसके बाद वह लखनऊ पहुंचे.Also Read - कैलाश विजयवर्गीय बोले- ज्ञानवापी मस्जिद विवाद जैसे धार्मिक मसले भाजपा नहीं बल्कि जनता उठा रही है

पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई बैठक में राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ बातचीत की. हालांकि, इस दौरान क्या बात हुई इसका आधिकारिक ब्योरा नहीं मिल सका है. लेकिन माना जा रहा है कि उन्होंने सरकार के कामकाज को और बेहतर बनाने तथा अन्य संबंधित मुद्दों पर अपनी बात रखी.

