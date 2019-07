वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार के 2019-20 के बजट में प्रति व्यक्ति आय, खपत और उत्पादकता बढ़ाकर अगले पांच साल में देश की अर्थव्यवस्था को पांच हजार अरब डॉलर तक पहुंचाने का खाका पेश किया है. पार्टी सदस्यता अभियान की यहां शुरुआत करते हुए मोदी ने देशवासियों से कहा कि उन्हें ‘पेशेवर निराशावादियों’ से सावधान रहने की जरूरत है. ऐसे लोगों की लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समाधान देने के बजाय सिर्फ आलोचना करने की आदत होती है.

PM Narendra Modi: I am confident that we will achieve the goal of $5 trillion economy in 5 years, but some people ask what is the need for this and why is it being done? This is the section which is called ‘professional pessimists’ pic.twitter.com/eWeC9z2VDw

