नई दिल्ली: पीएम मोदी ने यूक्रेन (Ukraine) से लौटे छात्रों से मुलाकात की है. पीएम मोदी (Narendra Modi) ने यूक्रेन से लौटे इन छात्रों से वाराणसी में मुलाकात की. पीएम मोदी ने छात्रों से बात की. छात्रों ने यूक्रेन में युद्ध के बीच के अनुभव साझा किये. बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को निकालने के लिए 'ऑपरेशन गंगा' चलाया है. भारतीय नागरिक अभी भी यूक्रेन में फंसे हैं और उन्हें निकालने का अभियान चल रहा है.

यूक्रेन में पढ़ने वाले कई छात्र-छात्राएं भारत लौट आये हैं. इससे पहले यूक्रेन में इन छात्रों ने काफी मुश्किल हालातों का सामना किया. और काफी मुश्किलों के बाद उन्हें मदद मिली और भारत आ पाए. इन छात्रों से आज पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मुलाकात की. ये छात्र वाराणसी और यूपी की अन्य जगहों के थे. इन छात्रों ने पीएम मोदी के साथ अपने अनुभव साझा किये.

Prime Minister Narendra Modi interacted with students who returned from Ukraine in Varanasi today. These students shared their experiences with him. The students were from Varanasi as well as other parts of Uttar Pradesh. pic.twitter.com/iHpACjgAqf

