Hathras Gangrape Case: उत्तरप्रदेश के हाथरस के चंदपा गांव की एक दलित युवती के साथ हुई हैवानियत और दिल को दहला देनेवाले घटना और पुलिस की कार्यशैली पर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है. इस गैंगरेप कांड पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद संज्ञान लिया है और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है. पीएम मोदी ने कहा है कि इस घटना के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करें. Also Read - Hathras Gangrape: जांच के लिए यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने बनाई तीन सदस्यीय SIT, 7 दिन में मांगी रिपोर्ट

यूपी के सीएम योगी ने भी ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हाथरस की घटना पर वार्ता की है और कहा है कि दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए. बता दें कि इस मामले की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है. Also Read - हाथरस गैंगरेप: पुलिस पर सवाल, पीड़िता की मां बोली-खून से लथपथ थी मेरी बेटी, भाई बोला-मेरी दीदी बेहोश थी

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हाथरस में बालिका के साथ घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दोषी कतई नहीं बचेंगे. प्रकरण की जांच हेतु विशेष जांच दल का गठन किया गया है. यह दल आगामी सात दिवस में अपनी रिपोर्ट देगा. त्वरित न्याय सुनिश्चित करने हेतु इस प्रकरण का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा. Also Read - Hathras Gangrape-Murder Updates: PM मोदी ने की योगी आदित्यनाथ से बात- दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के दिये निर्देश

PM Narendra Modi talks to UP CM Yogi Adityanath on Hathras gang-rape case, directs taking strict action against culprits: Official

