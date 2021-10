PM Modi’s UP Visit Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से राज्य के 9 मेडिकल कॉलेजों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए का उद्घाटन किया. इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि एक साथ 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कोई छोटी-मोटी बात नहीं है. उन्होंने कहा, यह मेडिकल कॉलेज वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को भी लाभ देंगे.Also Read - Pradhan Mantri Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana आज होगी लॉन्च, पीएम मोदी यूपी दौरे पर

मांडविया ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई है. उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने देश में 157 मेडिकल कॉलेज खोले हैं. इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को भगवान गौतमबुद्ध की मूर्ति भेंट की.

Opening 9 medical colleges in a day is no small thing. These medical colleges will benefit both present, future generations. Under PM Modi, medical education governance has improved… GoI has opened 157 medical colleges in the country…: Union Health Minister Mansukh Mandaviya pic.twitter.com/yijASVqBSH

