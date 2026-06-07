Opinion: अब घर पर ही पैदा हो रही बिजली, PM Surya Ghar Yojana में यूपी ने बनाया ये बड़ा रिकॉर्ड

उत्तर प्रदेश PM Surya Ghar Yojana का सबसे सफल राज्य बन गया है. 5.79 लाख से ज्यादा सोलर प्लांट लगाकर रिकॉर्ड बनाया. जानिए कैसे घर-घर पहुंच रही फ्री बिजली लोगों को बड़ा फायदा दे रही.

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उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 87.99 लाख यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है.

अमिताभ सत्यम्: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत, यूपी ने पूरे देश में अपनी अलग पहचान बना ली है. राज्य में अब तक 5.79 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाए जा चुके हैं, जो इसे इस योजना का सबसे सफल राज्य बनाते हैं. उपभोक्ता आवेदनों, सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन और विक्रेता पंजीकरण जैसे लगभग सभी प्रमुख मानकों में यूपी देश में शीर्ष स्थान पर है. यह उपलब्धि केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा को लेकर तेजी से बदलाव हो रहा है. लाखों परिवार अब अपनी छतों पर सोलर पैनल लगाकर बिजली पैदा कर रहे हैं और सरकारी सब्सिडी का लाभ भी उठा रहे हैं. इससे न केवल बिजली बिल में राहत मिल रही है, बल्कि राज्य ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है.

PM मोदी के विजन को योगी सरकार ने मिशन मोड में किया लागू

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और सौर ऊर्जा को आम लोगों तक पहुंचाना है. प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना इसी सोच का हिस्सा है. उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस योजना को मिशन मोड में लागू किया गया. सरकार ने जिलावार लक्ष्य तय किए, आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया और अधिक से अधिक लोगों तक योजना की जानकारी पहुंचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए. साथ ही सोलर उपकरणों की स्थापना के लिए विक्रेताओं और तकनीकी विशेषज्ञों का बड़ा नेटवर्क भी तैयार किया गया. इसी प्रभावी रणनीति का परिणाम है कि लाखों परिवार इस योजना से जुड़ चुके हैं और उत्तर प्रदेश देश में सौर ऊर्जा विस्तार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है.

बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बनने की ओर बढ़ रहे लोग

इस योजना की सबसे खास बात यह है कि अब लोग केवल बिजली का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ता नहीं रह गए हैं, बल्कि बिजली उत्पादन में भी भागीदार बन रहे हैं. घरों की छतों पर लगे सोलर पैनल हर दिन बड़ी मात्रा में बिजली तैयार कर रहे हैं. आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 87.99 लाख यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है. इसकी आर्थिक कीमत करीब 5.5 करोड़ रुपये प्रतिदिन आंकी जा रही है. इसका सीधा फायदा मध्यम वर्गीय परिवारों, किसानों और छोटे व्यापारियों को मिल रहा है, जिनके बिजली बिल में उल्लेखनीय कमी आई है. कई परिवारों के लिए मासिक बिजली खर्च लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गया है, जिससे उनकी बचत भी बढ़ रही है.

बिजली संकट और पर्यावरण दोनों के लिए बड़ा समाधान

गर्मियों के दौरान उत्तर प्रदेश में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच जाती है. ऐसे समय में रूफटॉप सोलर सिस्टम बिजली आपूर्ति को संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. दिन के समय जब बिजली की खपत सबसे अधिक होती है, उसी समय सौर ऊर्जा का उत्पादन भी चरम पर रहता है. इससे पावर ग्रिड पर दबाव कम होता है और बिजली कटौती की संभावना घटती है. इसके साथ ही यह योजना पर्यावरण संरक्षण में भी बड़ी भूमिका निभा रही है. सौर ऊर्जा पूरी तरह स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा है, जिससे कोयला आधारित बिजली उत्पादन पर निर्भरता कम होती है और कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में यह पहल जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में भी मददगार साबित होगी.

रोजगार, बचत और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की नई राह

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए हैं. सोलर पैनल निर्माण, स्थापना, मरम्मत, तकनीकी सेवाओं और उपकरण आपूर्ति से जुड़े हजारों युवाओं को रोजगार मिला है. प्रदेश में सौर ऊर्जा से जुड़ा एक नया आर्थिक इकोसिस्टम विकसित हो रहा है. इसके अलावा बिजली उत्पादन का विकेंद्रीकरण भी तेजी से बढ़ रहा है, यानी बिजली अब केवल बड़े पावर प्लांटों से नहीं बल्कि लाखों घरों की छतों से भी तैयार हो रही है. इससे राज्य की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, बिजली खरीद पर खर्च कम होगा और आम लोगों की बचत बढ़ेगी. 5.79 लाख से अधिक सोलर संयंत्रों के साथ उत्तर प्रदेश ने न केवल एक नया रिकॉर्ड बनाया है, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा आधारित आत्मनिर्भर भविष्य की मजबूत नींव भी रख दी है.