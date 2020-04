नई दिल्‍ली: कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी के बीच यूपी पुलिस के कई रंग देखने को मिल रहे हैं. यूपी पुलिस कहीं लॉकडॉउन तोड़ने वालों के हमले, पथराव और मारपीट का शिकार होते दिखी तो कहीं लोगों की आरती उतारते हुए भी नजर आ रही है. Also Read - लॉकडाउन के दौरान इस फिराक में हैं कुमार सानु की बेटी शैनन, बताई कई मजेदार बातें

यूपी पुलिस के ये दो वीडियो सामने आए हैं. एक वीडियो में यूपी पुलिस कोराना संकट के मद्देनजर लागू लॉकडॉउन को तोड़ने वालों की आरती उतारते हुए दिखाई दे रही है तो एक जगह उपद्रवियों के पथराव से बचने के लिए खुद ही हाथों में पत्‍थर उठाए नजर आ रही है.

एक वाकया उत्‍तर प्रदेश के कानपुर के किदवाई नगर का है, जहां पुलिस ने लॉकडॉउन तोड़ने वालों को लाइन में खड़ा कर उनकी आरती उतारते हुए दिख रही है. इसका वीडियो बुधवार को सामने आया है. पुलिस का एक जवान लोगों की आरती उतारता है तो दूसरा प्रसाद के रूप में फल बांटते हुए नजर आ रहा है.

#WATCH Aligarh: A clash broke out between Police & a group of people in the city today. Circle Officer says, “Vegetable sellers were quarreling among themselves when shops were being closed. When Police intervened, people started pelting stones at them.” (Note: abusive language) pic.twitter.com/Dw9pTWeScH

