लखनऊ: उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्‍य की पुलिसिंग व्‍यवस्‍था के लिहाज से एक अहम फैसला लेते हुए राजधानी लखनऊ और गौतमबुद्धनगर जिलों में पुलिस आयुक्‍त प्रणाली लागू करने के प्रस्‍ताव को हरी झंडी दे दी है. मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने एक संवाददाता सम्मेलन में कैबिनेट के इस निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि पिछले 50 वर्ष से उत्‍तर प्रदेश में ‘स्‍मार्ट पुलिसिंग’ के लिये पुलिस आयुक्‍त प्रणाली की मांग की जा रही थी. अब मंत्रिमण्‍डल ने लखनऊ और गौतमबुद्धनगर में यह प्रणाली लागू करने का फैसला किया है.

Chief Minister Yogi Adityanath: Biggest step towards police reform has been taken by our Govt today. Uttar Pradesh cabinet has approved proposal to setup police commissioner system in Lucknow and Noida. pic.twitter.com/7Nig1417O8

उन्‍होंने कहा कि काफी पहले से सोचा जा रहा था कि नगरीय आबादी के लिये यह प्रणाली लागू होनी चाहिए, मगर राजनीतिक इच्‍छाशक्ति के अभाव में इसे नजरअंदाज किया गया. योगी आदित्यनाथ ने कहा, ‘‘मुझे खुशी है कि प्रदेश सरकार ने राज्‍य के इन दो महत्‍वपूर्ण क्षेत्रों में पुलिस आयुक्‍त प्रणाली लागू करने का फैसला किया है.’’

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath: Two women officers of Superintendent of Police (SP) & Additional Superintendent of Police (ASP) ranks each, are being deployed to curb crimes against women in the new police commissionerates. https://t.co/jqRIxUqhn7 pic.twitter.com/szSKG1LwA0

